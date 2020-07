Luego del lamentable deceso de un menor de dos años, cuyo cuerpecito cayó en un pozo de más de 50 metros de profundidad en un parque en el Cercado de Lima, el alcalde de la ciudad, Jorge Muñoz, expresó que tendrán que hacerse a cargo todos los autores que estén involucrados en lo ocurrido.

“Tenemos que dar la cara, tenemos que asumir las responsabilidades, cualquiera que sea el responsable de esta situación, porque es lo que se merecen los padres del niño”, declaró Muñoz Wells en diálogo con Willax TV.

La autoridad edil lamentó el fallecimiento del pequeño, pero aseguró que el pozo ubicado en el parque de la urbanización Roma, no era visible debido a que el césped no tuvo mantenimiento durante el tiempo que duró la cuarentena, esto a raíz del coronavirus.

“Era un pozo que no se percibía, tenía la grama crecida producto de la pandemia, pero no es un momento en el que uno no quiera o deba decir esto no corresponde, hay que hacer las indagaciones del caso y asumir las responsabilidades porque es una vida humana que nos duele a todos nosotros”, detalló.

En tanto, Muñoz afirmó que se realizarán las investigaciones respectivas para esclarecer las responsabilidades. Expuso que el municipio capitalino debe de velar por los hechos ocurridos en la ciudad. No obstante, evitó manifestarse si dicha competencia recae en la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental de la Municipalidad de Lima.

Cabe recodar que tanto Sedapal y la Municipalidad de Lima deslindaron compromiso alguno, al sostener que dicha perforación no se encuentra bajo ninguna administración. Por otro lado, Muñoz Wells acotó que alcanzó comunicarse con los padres del menor para ofrecerle “todo el acompañamiento y las posibilidades de ayudarlo”.

