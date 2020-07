Con información de Julia Saldaña

En Iquitos, la Policía Nacional del Perú se encuentra investigando la muerte de una joven pareja, que fue hallada calcinada al interior de su vivienda en el distrito de San Juan Bautista. Según las primeras indagaciones, los vecinos mencionaron que presenciaron salir un fuerte humo desde la casa ubicada en el pasaje Santa Úrsula.

No obstante, ellos manifestaron que no escucharon ningún ruido antes, incluso, creyeron que no había nadie dentro de la propiedad. El hermano de una de las víctimas llegó al lugar e indicó que “no se explican qué es lo que ocurrió, pues ellos mantenían una relación desde hace 15 años y era una pareja muy unida”.

“Me avisó una vecina de mi hermana, cuando vine pensé que se quemó toda la casa, pero no fue así, los exámenes ya nos dirán qué fue lo que ocurrió, por ahora no puedo decir nada más”, declaró consternado. “Exijo una investigación (...) Yo he hablado con mi hermana el último viernes, ya que no existía problemas entre ellos”, agregó.

Al ingreso de la Policía, los cadáveres de Freddy Torres Tello y su conviviente Nora Martínez Zumba fueron encontrados quemados y recostados en el piso de una de las habitaciones. Los agentes tuvieron algunos problemas con el ingreso, debido a la humadera que se extendía en toda la vivienda.

Los familiares llegaron al pasaje para conocer la situación. En medio del dolor y lágrimas, retiraron ambos cadáveres que fueron trasladados por agentes del Ministerio Público.

Estos permanecerán en la Morgue de la ciudad, donde se realizará la autopsia correspondiente y continuará con las diligencias para determinar qué es lo que realmente habría ocurrido al interior del inmueble.

