El 26 de julio de 1822 se llevaba a cabo la entrevista de Guayaquil entre los libertadores Simón Bolívar y Don José de San Martín. La junta, realizada en la ciudad de Ecuador, tuvo como objetivo discutir sobre la liberación del Perú y la forma de gobierno que se establecería para los nuevos estados sudamericanos.

Tras la mencionada reunión, San Martín escribió una extensa carta dirigida a Bolivar, en la que mencionaba algunos aspectos relacionados al histórico encuentro.

En conmemoración al 199° aniversario de la Independencia del Perú, recordamos el contenido de la misiva que terminó por sellar el destino de nuestro país.

Carta de José de San Martín a Simón Bolívar

“Los resultados de nuestra entrevista no son los que yo tenía previstos para dar un final rápido a la guerra. Por desgracia, estoy completamente convencido de que o bien usted no ha estimado sincero mi ofrecimiento de servir a sus órdenes con las tropas a mi mando, o mi persona le resulta molesta. Las razones que usted adujo —que su tacto no le permitiría nunca darme órdenes y que, aunque ése fuera el caso, el congreso colombiano no lo autorizaría a separarse del territorio de Colombia— no me han parecido muy plausibles”.

Se puede leer en la primera parte de la carta escrita el 29 de agosto de 1822. En la misma, Don José de San Martín solicita a Simón Bolívar la colaboración del ejército colombiano.

“Estoy convencido de que, si usted expresara sus deseos, encontraría aprobación unánime, puesto que el objetivo es terminar la campaña que iniciamos y en la cual estamos comprometidos, con su cooperación y la de su Ejército, y de que el honor de llevarla a término recaería en usted y en la república que usted preside”.

El comandante argentino anuncia, en el mismo escrito, su retirada de Perú con la finalidad de que el libertador venezolano pueda llegar a nuestro país a consolidar la independencia.

“Sea como sea, general, mi decisión está irrevocablemente tomada. He convocado al primer Congreso de Perú para el día 20 del mes próximo y, al día siguiente de su instalación, me embarcaré rumbo a Chile, convencido de que mi presencia es el único obstáculo que le impide a usted venir a Perú con el ejército a sus órdenes. Para mí habría sido el colmo de la felicidad terminar la Guerra de la Independencia a las órdenes del general a quien América debe su libertad. El destino ordena otra cosa y debemos resignarnos a él”.

“Le he hablado, general, con franqueza; pero los sentimientos expresados en esta carta quedarán enterrados en el más profundo silencio. Si se conocieran, los enemigos de nuestra libertad podrían aprovecharse de los motivos de nuestros pesares; los intrigantes y ambiciosos sembrarían la discordia.”

Se puede leer en la parte final de la carta, esta expresión señala una advertencia de mantener en secreto la situación del ejército liberador, con la finalidad de evitar que los enemigos saquen provecho de ello.

“Con estos sentimientos y la esperanza de que usted tenga la gloria de poner fin a la guerra de la independencia de Sudamérica, su seguro servidor: José de San Martín.”, se lee en la última parte de la misiva dirigida a Simón Bolívar.