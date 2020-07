Una menor de 17 años de edad es intensamente buscada por los Bomberos, debido a que pasado el mediodía cayó por un buzón sin tapa, en la avenida La Cultura, a la altura del paradero Petro Perú del distrito de San Jerónimo. La joven de nombre Mabel, no es encontrada hasta el momento.

Según refieren los familiares, la adolescente de dirigía a su hogar luego de haber culminado de ayudar en la venta de algunos productos de forma ambulatoria. Se encontraba empujando una carreta y al parecer fue por ello que no se percató del buzón.

Su madre señaló que cuando dio vuelta ya no vio a su hija, solo estaba la carreta, asomándose al buzón sin poder divisar nada. De inmediato pidió ayuda. Los hombres de rojo se dividieron en distintos sectores para tratar de ubicarla.PUEDES VER:

“Estoy desesperada y no encuentran a mi hija, ya paso más de dos horas y no hay nada, por favor ayúdenme”, dijo llorando la desesperada madre. Los bomberos comenzaron a buscar en distintas zonas e incluso lanzaron un bidón vacío con la esperanza de que la menor se pueda sujetar a él. Hasta el momento no pueden ubicarla. (Nota en desarrollo)