Construcción de Vía de Evitamiento es vital para la salud de Chimbote

La construcción de la Vía de Evitamiento es de vital importancia para la salud de Chimbote, región Áncash, ya que el transporte pesado dejará de circular por las avenidas del centro de la ciudad, así lo manifestó el obispo de la Diócesis chimbotana, monseñor Ángel Simon Piorno.

El obispo de la Diócesis de Chimbote, se mostró más que satisfecho entorno a las actividades que viene desarrollando Provias Nacional por la vía de Evitamiento de Chimbote, pues tras la extensión de declaratoria de emergencia sanitaria y confinamiento obligatorio debido al COVID-19, en la provincia del Santa, se continúa con los trabajos para que el anhelado proyecto se haga realidad.

Para el prelado de la iglesia católica en Chimbote, la vía de Evitamiento es una de las obras más importantes de la ciudad. “Siempre me ha llamado la atención porque todos los días por el centro de la ciudad pasan volquetes y camiones, algunos de ellos cargados con sustancias tóxicas, no entiendo como las autoridades anteriores no han procurado hacer una vía de Evitamiento”, acotó.

El religioso se mostró realmente satisfecho, puesto que junto a la autopista que llega hasta Lima, se construirán las vías de Evitamiento de las ciudades de Huarmey, Casma y Chimbote, las mismas que le parecen de vital importancia para el desarrollo de las jurisdicciones antes mencionadas.

Pide apoyo de autoridades

“Toda autoridad debe apoyar la vía de Evitamiento, creo que es una de las obras más importante porque beneficiará a la ciudad, imagino que entorno a la vía de evitamiento van a surgir muchos negocios; sin embargo, es de vital importancia para la salud de nuestro pueblo que el transporte pesado tenga una vía y de esa manera, evitar ingresar a la ciudad”, afirmo el obispo de Chimbote.

Además, Simon Piorno, manifestó que la obra no solo beneficiará a quienes viven en la ciudad, sino también a todos los agricultores porque tendrán el acceso mucho más fácil a los mercados donde trasladan diariamente sus productos.

La vía de Evitamiento de Chimbote, tiene una extensión cercana a los 40 kilómetros, en el presente mes, Provias Nacional ha cancelado más de cuatro millones de soles a los titulares de predios con la finalidad de adquirir las tierras por donde pasa el trazo del ambicioso proyecto.