Caso Espinar: radiografía del conflicto entre autoridades, sociedad civil y la minera Antapaccay

La provincia de Espinar, en Cusco, viene siendo escenario de un conflicto con tres actores involucrados: la Compañía Minera Antapaccay, autoridades del Comité de Gestión del Convenio Marco y la sociedad civil.

El punto al que no se ha llegado a un acuerdo es el de la entrega de un bono solidario de 1.000 soles para los residentes de los ocho distritos de dicha provincia. Este monto, que en total es de 50 millones de soles, exigen que sea tomado del fondo del Convenio Marco, que asciende a 134 millones.

Desde el mes de mayo comenzaron las reuniones para llegar a un acuerdo, sin embargo, se rompió el diálogo y con ello inició también un paro indefinido. Hasta el momento, los residentes de Espinar no han conseguido la respuesta deseada por parte de la minera y de las autoridades del Gobierno.

Frente a este panorama, el presidente Martín Vizcarra indicó en su mensaje a la nación de este 28 de julio, que el país necesita de “un sector minero fortalecido”. Este debe velar por el respeto al medio ambiente y contribuir con las poblaciones que viven en la zona de influencia.

Por ello, el ministro de Energía y Minas, Rafael Belaunde Llosa, solicitó una reunión virtual con el alcalde provincial de Espinar, Lolo Arenas, a fin de establecer una fecha de reunión.

Cronología del conflicto en Espinar

A mediados del mes de mayo, hubo una reunión del Comité de Gestión del Convenio Marco, mismo que está conformado por 7 representantes de los municipios distritales y de la sociedad civil, y uno de la minera. En la asamblea se aprobó la entrega de un bono solidario de 1.000 soles para cada elector de la provincia, hecho que representaría un costo de 50 millones del total de los fondos del convenio.

En primera instancia, el representante de la minera en el comité, Livio Paliza, aceptó la entrega del subsidio, pero luego se retractó, según indica Moisés Salhua Torres, expresidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (FUDIE), en diálogo con La República.

La comunicación continuó en distintas reuniones del comité. No obstante, la minera Antapaccay explicó que el convenio solo permite el uso del dinero para obras sostenibles, por lo que no se podía disponer de los 50 millones en efectivo. A partir de ese momento, la situación tomó otro rubro.

Acontecimientos del mes de julio

- 14 de julio. Representante de Antapaccay manifiesta el interés por seguir adelante con el Plan Reactiva Espinar, propuesto por la minera, en vez del bono solidario. Tras inconformidad con la propuesta y la ruptura de diálogo, el comité de lucha anunció el inicio del paro indefinido.

- 15 de julio. Antapaccay emite un comunicado en el que indica haber entregado 15.000 bolsas de alimentos y, además, haber contribuido con el equipamiento del hospital de Espinar. Comienza el paro indefinido y bloqueo del corredor minero.

- 16 de julio. Segundo día de paro. Dirigentes de los frentes de defensa solicitan la presencia del alcalde provincial, Lolo Arenas, quien es también uno de los miembros del Comité de Gestión del Convenio Marco.

- 17 de julio. Paola Bustamante, Alta Comisionada para el diálogo y el desarrollo en el Corredor Vial Sur de la PCM, insta al alcalde Arenas y al gerente general de Antapaccay, Carlos Cotera, a continuar con el diálogo.

- 20 de julio. Camiones encapsulados de carga con toneladas de mineral, que circulaban en el corredor minero, son incendiados como medida de fuerza.

- 22 de julio. Tras una reunión del Comité de Gestión, se decide retomar el diálogo, teniendo como mediador al obispo de Sicuani, Pedro Bustamante.

- 23 de julio. Reunión multisectorial. Exigen la presencia en el lugar de una Comisión de Alto Nivel, que esté conformada por el premier y ministros. Asimismo, hubo enfrentamientos entre ciudadanos y policías.

- 25 de julio. Desde la Presidencia del Consejo de Ministros confirman la Comisión de Alto Nivel, misma que sería conformada por los vice ministros de Minas, Gestión Ambiental, Salud Pública, Orden Interno, Empleo, Justicia, Transportes, Alta Comisionada para el diálogo y el desarrollo en el Corredor Vial Sur, y el Secretario de Gestión Social y Diálogo de la PCM.

- 27 de julio. Reunión de Comisión de alto nivel se llevó a cabo sin la presencia del Gobierno nacional y representante de la minera.

Postura del Comité de Gestión del Convenio Marco

Los representantes de la sociedad civil ante el Comité de Gestión del Convenio Marco esperan que tanto los portavoces del Estado como de la minera Antapaccay puedan llegar a un acuerdo, tomando en cuenta sus pedidos y necesidades.

Según comenta Ricardo Carlos, actual presidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (FUDIE), los 1.000 soles que han solicitado para cada elector se trata de un “bono humanitario por caso de excepción”, ya que, como sucede a nivel nacional, ha habido una afectación por la pandemia y la paralización de actividades productivas. No obstante, señalan que la minera se ha opuesto a su planteamiento.

Bono solidario

El bono solidario estaría destinado, explica Carlos, a toda la sociedad de la provincia de Espinar, específicamente a todos los electores. Esto responde a que atraviesan necesidades por no contar con empleos. “No hay dónde ejercer, no hay empresas. La empresa Antapaccay no da trabajo ni apoyo”, comenta.

La motivación de este pedido recae en la vulnerabilidad de los ciudadanos. Según explica el presidente del FUDIE, la mayor parte de la población se encuentra en esta condición. “Pensarían que no lo somos (vulnerables), pero no tenemos una educación de calidad, no tenemos un buen hospital, en lo agropecuario tampoco tenemos un proyecto sostenible ni represas que puedan sostener a la población de Espinar. No tenemos tantos trabajos ni trabajamos en la mina”, asegura.

Modificación del Convenio Marco

En ese sentido, han solicitado también la modificación del Convenio Marco, con el objetivo de tener mayor autonomía y disposición del fondo. Además, buscan establecer responsables de la violación de derechos humanos en los enfrentamientos que vienen ocurriendo en Espinar y por el maltrato a la salud debido a la presencia de metales pesados. Requieren también el cambio de fiscales y jueces, porque consideran que actúan en favor de la minera.

Piden presencia del Estado

Dado que no han llegado a un acuerdo con la minera Antapaccay fue que solicitaron la presencia de los ministros de Estado en Espinar para que conozcan el estado de la negociación y sus peticiones. El lunes 27 de julio se convocó a una reunión en la que participarían viceministros, sin embargo, no acudieron. “Esperábamos que Martín Vizcarra nos diera solución y tampoco nada. Nos han pedido una tregua y la hemos garantizado para que llegue el Comité de Alto Nivel y no han llegado”, señala.

Hasta que no consigan un trato favorable, mantendrán su posición, comenta Ricardo Carlos. Incluso, han decidido tomar otras medidas para que su voz sea escuchada: “Llegaremos a Lima y nos plantaremos pidiendo justicia porque nuestras necesidades tienen que ser escuchadas”.

Postura de la Compañía Minera Antapaccay

Por su parte, la Compañía Minera Antapaccay ha manifestado que la entrega del bono solidario de 1.000 soles no es posible, debido a que el Convenio Marco está destinado al desarrollo de proyectos sostenibles.

Tras en análisis del proyecto ‘Mejoramiento de servicio de capacidades socioeconómicas para la reactivación económica familiar de los ocho distritos de la provincia de Espinar', determinaron que dicho subsidio no sería equitativo.

“Si bien hay población vulnerable que realmente necesita (el bono), también hay otra población que quizá no. En la provincia de Espinar hay actividad minera, hay muchos empresarios, mucha gente que trabaja en empresas mineras o en el sector público. Todas recibirían este bono de la misma manera, por lo que habría una desventaja para quienes realmente lo necesitan”, indicó a La República la Superintendente de Comunicación de Antapaccay, Teresa Charca.

Plan Reactiva Espinar

La contrapropuesta de Antapaccay fue el Plan Reactiva Espinar, que consiste en la creación de comedores populares para brindar alimentación a la población. Asimismo, permite otorgar créditos a más de 5.000 ciudadanos de Espinar que sean empresarios. En cuanto al acceso a educación, garantizarían el acceso a internet gratuito en los ocho distritos de la provincia. Sumado a ello, entrarían en vigencia 30 proyectos para generar empleo.

Esta iniciativa no ha sido aprobada por los dirigentes del Comité de Gestión, ya que consideran oportuno disponer del dinero de acuerdo a las necesidades de cada familia.

Bloqueo del corredor minero

Desde que se rompió el diálogo entre la compañía minera y los representantes de la sociedad civil, inició el bloqueo del corredor minero. Según explica Teresa Charca, se ha paralizado la salida aproximada de entre un 30 y 35 % de la producción de cobre a nivel nacional, lo que genera una seria afectación para el dinamismo de la economía.

Aportes al Convenio Marco

El 3 de diciembre de 2003 se oficializó la firma del Convenio Marco. A la fecha, la minera Antapaccay ha aportado 394 millones, de los cuales 134 millones se encuentran todavía en el fondo para disposición de proyectos. De acuerdo con la Superintendente de Comunicaciones, dicho convenio se encuentra en proceso de modificación, pero ha sido suspendido temporalmente por lo que se vive en Espinar.

Respecto a la próxima reunión que debe haber entre las partes involucradas, desde la minera han indicado estar a la expectativa y “con toda la voluntad para retomar el diálogo y convencidos de que la única forma de ponernos de acuerdo es dialogando. No hay otro camino”.