Ayacucho: se recupera perrita que fue golpeada con un ladrillo en la cabeza por su dueña

Miles de personas quedaron conmocionadas con el caso de ‘Reyna', la perrita que fue atacada con un ladrillo por su propia dueña en una vivienda de Ayacucho. La mascota fue rescatada y ahora pasa por un proceso de recuperación.

Fue gracias a la denuncia hecha por la veterinaria Peludos en Apuros que las autoridades detuvieron a July Gómez Garamendi, dueña del animal y autora de la golpiza.

Veterinarios y rescatistas acudieron al domicilio de la mujer y esta se negó en un principio a dejarlos pasar, aduciendo que el animal murió, pero luego tuvo que confesar que golpeó a la perrita con un ladrillo en la cabeza porque esta última le mordió los zapatos.

“Le he golpeado con ladrillo (…) Comió mi zapatilla, estaba nuevecita. Lo había mordido y a mí me costó 250 soles. Eso me llenó de cólera”, dijo para intentar justificarse.

Un día después de haber reportado el hecho de maltrato animal, la veterinaria informó a través de su cuenta de Facebook que ‘Reyna’ evoluciona favorablemente y ya no será necesario que la intervengan quirúrgicamente por su lesión al cráneo.

“Gracias a Dios, la vida de Reyna está fuera de peligro. Ella ya se está alimentando con normalidad. La fractura en el cráneo no es tributaria de intervención quirúrgica y con manejo médico pronto recuperará su salud completamente”, indicaron a través de un video en la mencionada red social.

“Gracias a todos por las muestras de solidaridad hacia esta pequeña, símbolo de la lucha contra el maltrato animal en Ayacucho. Exigiremos justicia hasta el final”, agregó la autora de la grabación.

Se sabe que algunas personas se han interesado en adoptar a la perrita, pero se evaluará muy bien a quien se le entregará, pues es necesario velar porque vaya a un hogar que la proteja.

En tanto, la agresora sigue intervenida tras ser denunciada por el delito de maltrato animal y se espera la decisión que tome la Fiscalía sobre su futuro.