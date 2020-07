Magdalena: ‘robacasas’ ingresaron a edificio y se llevaron cámaras de seguridad

Dos delincuentes se hicieron pasar por vecinos de un edificio, ubicado en el jirón Cuzco de Magdalena del Mar, para entrar a robar.

En imágenes registradas por cámaras ubicadas en la puerta principal, se observa que ambos usaban protectores faciales. Uno de ellos tocó el timbre para aparentar que iba a visitar a uno de los vecinos.

Sin embargo, momentos después, el mismo sujeto forcejeó para abrir la puerta. Las cámaras lograron captar el momento en que ingresaron al edificio y abrieron la segunda puerta. Luego, se dirigieron a la sala de monitoreo de las cámaras, donde las desactivaron y procedieron a irse.

Mientras salían vieron que un vecino estaba ingresando. Este no se percató de que se trataba de delincuentes, por lo que les cedió el pase. Incluso, los saludó.

Los residentes del lugar denunciaron que no es la primera vez que malhechores ingresan a robar, por lo que enviaron las imágenes a la Policía Nacional para que los identifiquen y capturen.

‘Robacasas’ delinquen en pleno estado de emergencia

Un delincuente dopó a una familia y a sus tres perros para ingresar a su vivienda en Carabayllo y robar sus pertenencias.

Las cámaras de seguridad registraron cuando el ladrón entró por una ventana y se llevó dos celulares, una laptop, y un maletín que contenía S/ 5.000 y un arma de fuego.

“Yo sentí a esa hora que todo mi cuerpo me hormigueaba y no entendía el porqué. Luego, no recuerdo nada”, contó Isidra Figueroa. Su hijo no fue dopado, por lo que escuchó que estaban retirando varias cosas de su casa.