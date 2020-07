Lambayeque: pobladores de Olmos protestan por “mal manejo” de los recursos para combatir al COVID-19

Coronavirus en Perú. Un numeroso grupo de pobladores del distrito de Olmos salió a las calles para protestar contra las autoridades municipales por el manejo de los recursos durante la emergencia sanitaria por la COVID-19.

La marcha fue convocada esta mañana por el colectivo Sociedad Civil Olmana para cuestionar la ejecución del presupuesto en plena pandemia.

El dirigente de dicho colectivo, Edilberto Castro Tesén, cuestionó las acciones tomadas por el alcalde Javier Roque y el Comando Distrital de Operaciones COVID-19 por “no haber implementado debidamente el centro de aislamiento temporal para pacientes contagiados”, lo que habría originado el fallecimiento de varios ciudadanos.

“El contagio en Olmos se ha elevado de forma exorbitante, pero la municipalidad no ha hecho nada. El centro solo tiene tres pacientes, no puede recibir más porque no hay médico ni balones de oxigeno”, cuestionó.

Asimismo, pidió al Ministerio Público ser diligente con las investigaciones en contra de los funcionarios de la comuna por las presuntas irregularidades advertidas en la adquisición y distribución de las canastas de víveres destinadas a la población más vulnerable.

Finalmente, Castro advirtió que, si la comuna no toma acciones inmediatas, volverán a realizar un nuevo plantón. A la fecha, según reportes de la Gerencia Regional de Salud (Geresa), Olmos registra 234 casos positivos y 23 fallecimientos a causa del nuevo coronavirus.