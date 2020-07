Hospital de EsSalud en provincia de La Libertad atiende la demanda de pacientes con la COVID-19

Coronavirus en Perú. Las cifras de contagios en la provincia de Pacasmayo, en La Libertad, superan los 1300 casos positivos y 88 fallecidos, lo que ha puesto en alerta a la población, más aún que solo cuentan con dos hospitales para atención de la Covid-19, el de Minsa y EsSalud, teniendo uno en construcción.

La gran demanda de pacientes contagiados, lo viene asumiendo el nosocomio de EsSalud, lo cual puede llegar a colapsar el mismo.

“La realidad que no se quiere ver, y hasta ahora no se explica a la comunidad, es el gran número de pacientes que se atiende en EsSalud porque supuestamente en el Hospital Minsa de Pacasmayo no los están recibiendo”, reveló una fuente del nosocomio a Un Diario de Pacasmayo.

Más del 70% de los pacientes Covid-19 que acuden al Hospital EsSalud Pacasmayo no son asegurados. “No se cuestiona que se les atienda porque eso corresponde, pero preocupa la ausencia de la cobertura que debe cumplir el Minsa, que tiene equipos médicos y recursos, además sigue recibiendo donaciones. ¿Pero qué está haciendo el Hospital Minsa por los pacientes?”, se preguntan las fuentes consultadas.

Por su parte el director del Hospital I de Pacasmayo, Dany Soriano declaró que solo en el mes de julio han atendido 1400 pacientes en triaje diferenciado, un promedio de 350 pacientes hospitalizados, de 10 a 12 pacientes por día.

Agregó que los pacientes asintomáticos de la Covid-19, son monitoreados por los profesionales de este hospital. En este nosocomio las autoridades de EsSalud han implementado todas las áreas necesarias para la atención de coronavirus. Hasta ahora llevan 4 mil pacientes durante la emergencia sanitaria.