Cansados de la delincuencia, un grupo de vecinos quemó la mototaxi con la que tres sujetos robaron a una mujer en la zona de Chaparral, en el distrito de Carabayllo.

Según relataron, los malhechores se encontraron con varias tranqueras. En una de ellas fueron interceptados, pero lograron escapar. No obstante, dejaron el vehículo utilizado para el hurto, el cual fue incinerado.

Gerson Alexander Sánchez Carrillo fue intervenido en su vivienda por ser el principal sospechoso del robo debido a que el mototaxi se encontraba a su nombre.

De acuerdo al testimonio de la víctima, los sujetos intentaron quitarle su cartera. Asimismo, le causaron lesiones en la cabeza con un arma y un corte profundo.

“Desciende de la mototaxi y me empieza a quitar la cartera. Como yo tenía plata y mi celular no quise soltar. Forcejeó hasta que me empezó a golpear con el arma en la cabeza. Uno estaba en la moto y el otro me agredió”, indicó a América TV la mujer, quien no quiso revelar su identidad por temor a represalias.

PUEDES VER Mujer lleva dos días buscando a su esposo que desapareció de forma extraña

Estos mismos delincuentes le habían robado a otra vecina en esa urbanización. Según narraron los vecinos, este tipo de hechos delictivos son constantes, por lo que piden mayor presencia policial.

Cabe mencionar que, en los últimos meses, la inseguridad ciudadana incrementó en un 77 % a nivel nacional, según fuentes de la PNP. Del total de delitos cometidos desde junio a la fecha, el 83 % es hurto y robo agravado, seguidos de delitos de violación sexual, lesiones por arma de fuego, homicidios, extorsión y secuestros.