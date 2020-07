Desde que inició la pandemia del coronavirus, las autoridades sanitarias han recomendado a la población mantener una distancia social adecuada y sobre todo seguir reglas de higiene para evitar contraer la COVID-19. Sin embargo, ¿qué ocurre con aquellas personas menos afortunadas que tienen los recursos limitados y afrontan una enfermedad en la calle?

Ante esta situación, la Municipalidad de Lima viene realizando operativos con la finalidad de rescatar a las personas en situación de indigencia y trasladarlas a un albergue temporal para recibir atención médica, servicios de alimentación y de higiene personal.

En comunicación con La República, la subgerenta de Bienestar y Promoción Social de la MML, Roxana Alvarado, indicó que el pasado viernes 24 de julio se ejecutó un nuevo operativo nocturno en las principales calles y avenidas del Cercado de Lima a través del programa “Volver a Casa”, el cual busca retornar a la vida cotidiana a ciudadanos que viven y duermen en la calle.

La Subgerencia de Bienestar y Promoción Social de la MML realizó un operativo y logró trasladar a 15 personas en situación de calle al albergue Hogar de Paso. (Foto: MML)

En la intervención se recorrió el comedor de Las Nazarenas, la Plaza San Pedro, cuadras adyacentes al Congreso y Palacio de Justicia donde se logró recoger a 15 personas las cuales fueron trasladadas al refugio Hogar de Paso, ubicado en la cuadra 1 de la Av. Alfonso Ugarte.

“Las 15 personas que aceptaron ser trasladadas pasaron por la prueba COVID-19. De ellos, cinco resultaron positivos por lo que se hizo las coordinaciones para que sean derivados a la Villa Panamericana no sin antes activar los protocolos sanitarios”, señaló Alvarado.

Especialistas de Sisol Salud y personal del área de seguridad de la comuna limeña, que recorrieron las principales calles y avenidas del Cercado. (Foto: MML)

Los adultos mayores permanecen unos días en el Hogar de Paso y luego son trasladados a un albergue en San Juan de Miraflores. En el caso de las damas, cinco de las refugiadas serían derivadas a la Casa de la Mujer en Ate. Otros siete varones serán ubicados en la Casa de Todos previo a cumplir con el aislamiento respectivo.

“El trabajo con las personas en situación de calle no es fácil debido que muchos están inmersos en el mundo del alcoholismo, las drogas y no aceptan el apoyo de las autoridades. No obstante, el objetivo de las intervenciones es darle vida digna a las personas vulnerables y acercarlos a los servicios que brinda el Estado”, continuó la funcionaria. En muchos casos, hay adultos mayores que no tienen DNI o partida de nacimiento por lo que el municipio hace un trabajo articulado con el Reniec para tramitar su documentación y apoyarlos para que puedan aplicar al programa Pensión 65.

El programa Volver a Casa busca retornar a la vida cotidiana a ciudadanos que viven y duermen en la calle. (Foto: MML)

En Lima Metropolitana hay un sector importante de la población en situación de calle que padece de trastornos mentales. Es por ello, que la comuna capitalina realiza un trabajo conjunto con el Ministerio de Salud a través del programa de salud mental. Por consiguiente, los funcionarios están en constante coordinación con el Hospital Víctor Larco Herrera para aquellas personas que padecen de alteraciones emocionales.

“Tras el inicio de la pandemia del coronavirus, los casos de mendicidad han aumentado en gran escala. Las personas extranjeras como el caso de los venezolanos también son apoyados, ya que el programa ‘Volver a Casa’ cuenta con convenios y acuerdos con diversas instituciones cooperantes como Care Perú los cuales tienen previsto subsidios para ellos”, aseguró Alvarado.

El operativo estuvo a cargo de un equipo de profesionales, integrado por psicólogos, trabajadores sociales y abogados. (Foto: MML)

El trabajo de apoyo a poblaciones vulnerables como es el caso de los indigentes se desarrolla desde el 2019 y gracias a este programa se ha logrado rescatar a 350 personas entre ellos, ciudadanos del interior del país que vivían en las calles.

“Se espera que los distritos tengan en agenda esta problemática y desde la Municipalidad de Lima Metropolitana se trabaja en una ordenanza con la finalidad de que cada municipio atienda los problemas de sus vecinos y no solamente acudan al ente rector”, afirmó la subgerenta de Bienestar y Promoción Social.