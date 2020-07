Transportistas de Arequipa y sus razones para subir a S/2 el pasaje

Alexis Choque Sarmiento

Arequipa

El bus de Jorge está estacionado afuera de una tienda de lubricantes en la avenida Mariscal Castilla. Le cambia el aceite, un gasto de S/250 aproximado que debe realizar religiosamente cada mes porque el vehículo lo requiere.

Patrick Quilca, gerente de Transcayma, calcula unos 53 gastos que los transportistas realizan cada cierto tiempo en sus vehículos. Ese es el principal motivo por el cual han optado por aumentar el precio del pasaje a S/2, funcionando solo al 50% de su capacidad por la cuarentena.

El principal gasto proviene del combustible. Los transportistas gastan en promedio entre 150 a 200 soles diarios. Esto depende del modelo y la antigüedad del vehículo.

Quilca estima que por cada kilómetro (km) recorrido, un vehículo consume S/ 3 soles de combustible y actualmente sus ingresos en un km son de S/ 3.20 o un poco más, por lo que el dinero que recuperan es mínimo. “Depende, si es hora punta podemos recuperar más, pero no cada pasajero viaja la misma distancia y los asientos son limitados”, señala.

Fredy Chávez, gerente de AQP Masivo, explica también por ejemplo, que en una vuelta de 30 km, normalmente un bus consume 30 soles. Actualmente, los buses no recogen a más de 20 pasajeros en una vuelta, por lo que cobrando a S/ 2 logran juntar S/ 40. Solo S/ 10 de más de lo que gastaron en combustible en esa vuelta.

Otros gastos

Chávez y Quilca detallan otros gastos importantes. Por ejemplo: el cambio de aceite cada mes que cuesta en promedio S/250 a S/300, el cambio de fajas cada 5 o 6 meses por S/ 360, el SOAT y otros seguros equivalente a S/ 600, la revisión técnica cada seis meses por un precio de S/ 100, los engrases S/50 a S/60 por semana, las reparaciones o cambios de llantas cada 8 meses, pago de cochera, gastos administrativos, entre otros.

Por su lado, Quilca agrega que para comprar sus vehículos, la mayoría de transportistas ha tenido que sacar préstamos del banco. “Te piden una inicial, pero el 80% de lo cuesta un carro, los transportistas lo pagaron con créditos y el banco y sus intereses no perdonan”.

De seguir cobrando S/ 1, los transportistas tendrían pérdidas, sostienen. Para ellos el precio del pasaje debería ser más de S/ 3, pero esperan fijar un monto social con las autoridades y piden compresión a los usuarios.

En desacuerdo

Hace unos días el gerente de Transportes de la Municipalidad Provincial de Arequipa, Ricardo Lira, anunció que se evaluaba la posibilidad de permitir el 100% de aforo en el transporte público, como lo autorizó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Sin embargo, los transportistas no están de acuerdo . Ellos quieren priorizar la salud antes que el dinero. “No estaríamos de acuerdo en que se aplique esta norma, estamos en un alto índice de contagios y no sería recomendable. No lo vamos hacer hasta que mejore esta situación”, dijo Abdon Pacheco, gerente de Megabus AQP.

Dinero destinado

Hace unas semanas, el MTC destinó, a través del Decreto de Urgencia 051-2020, casi 10 millones y medio de soles al municipio de Arequipa. El director ejecutivo del SITransporte, César Simborth, aclaró que el dinero conseguido no será para los transportistas, sino para comprar implementos de bioseguridad para los fiscalizadores, desinfección de vehículos y paraderos, entre otras cosas.

“Fue un engaño total a los transportistas. ¿Qué paraderos van a desinfectar? Deberían si quiera ayudarnos con las pruebas rápidas”, se quejó Pacheco.v

¿El transporte público es un foco infeccioso?

El exgerente de Salud, Leonardo Chirinos, señala que el transporte, al igual que otros sectores, es un foco de contagio. Agrega que en las últimas semanas han encontrado casos en choferes y pasajeros.

El exdecano del Colegio Médicos, Rafael Tapia, coincide en que el transporte público es uno de los factores que provocó el disparo de casos. Para Tapia la solución no es solo suspender el transporte, sino retornar a una cuarentena total en la ciudad.

Para los transportistas, el foco infeccioso está en el servicio informal, porque ellos se han adecuado a los protocolos necesarios y si hay contagios, es mínimo y por culpa de los pasajeros que puedan subir estando infectados.

“El foco de contagio fuerte está por los informales. No saben cómo movilizan a los pasajeros en los conos. Las combis, los carros pequeños, hasta en la maletera los llevan, y las autoridades no decían nada. Recién nos han dado la razón”, dijo Abdon Pacheco.