Tacna: Exsoldado Wilber Carcausto retorna a Puno junto a sus padres

La noche de este domingo, el exsoldado Wilber Carcausto Uchiri dejó la región Tacna y viajó a su natal Puno, junto a sus padres, Teófilo y Julia. Partieron a las 7:15 horas, desde el terminal Collasuyo.

Como se recuerda el ex miembro del Ejército Peruano estuvo desaparecido entre el 11 de mayo al 5 de junio del 2020, fecha en que fue ubicado por una patrulla de la Unidad de Emergencia de la Policía en la intersección de la Av. Leguía con el pasaje Banchero Rossi en Tacna.

PUEDES VER: Enjambre sísmico preocupa a la población de Tarata en Tacna

Su desaparición conmocionó a la región fronteriza, después que sus padres se sentaron con letreros frente a la Tercera Brigada de Caballería con el mensaje: “Que hizo con mi hijo”. Seis policías intentaron detenerlos, cargándolos y empujándolos, hecho que fue grabado y compartido a través de las redes sociales.

Luego de intensa búsqueda, el soldado fue ubicado y tras un examen médico legal, se determinó que no tenía lesiones. “No me escapé, las personas (oficiales) me gritaban, me decían te voy a meter al agua”, fueron sus primeras declaraciones a la prensa.

Sin embargo, hasta el día de hoy Wilber se muestra callado y aún no ha dicho que fue lo que le pasó.

Este domingo antes de partir hasta Azángaro en la región Puno, los padres señalaron que Wilber necesita estar en un entorno más cercano para recuperarse. Así lo recomendó un psicólogo. Además, tienen hijos menores a los que deben cuidar.

Juli Uchiri, la madre de Wilber, agradeció al pueblo de Tacna por el apoyo que le dieron en su momento y pidió que las investigaciones en torno a la desaparición continúen.

El alcalde distrital de Alto de la Alianza Ángel Lanchipa Valdivia colaboró con los pasajes para el transporte de la familia Carcausto Uchiri.