Un grupo de policías detuvo a dos sujetos acusados de secuestrar a una mujer bajo la modalidad del taxi colectivo en el distrito de Santa Anita.

La agraviada, una ciudadana venezolana de 32 años de edad, contó que abordó el vehículo en la avenida Túpac Amaru y que una vez adentro fue amenazada de muerte para que no oponga resistencia al robo.

No era la primera vez que estos delincuentes captaban a sus víctimas del mismo modo. Por ello, policías del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) les venían siguiendo los pasos hasta que finalmente cayeron la noche del último fin de semana.

“Esperan que una víctima aborde un vehículo, la trasladan, el conductor los desvía hasta un lugar descampado y oscuro, donde son asaltadas por otros delincuentes. Allí la cogotean, la despojan de todas sus pertenencias y la llevan a un cajero para que retiren el dinero de las tarjetas de crédito”, explicó un efectivo al noticiero 24 Horas.

No contentos con golpear, intimidar y robar a los agraviados, los hampones los abandonaban no sin antes echarles gas pimienta en la vista con la finalidad de que no puedan reconocer la placa del vehículo.

Los falsos colectiveros, quienes fueron identificados como Brandón Ávila (27) y Renzo Valenzuela (19), son acusados de integrar la banda delincuencial ‘Los buitres del universal'.

Ellos registran una denuncia por cometer el mismo delito bajo la misma modalidad en febrero pasado. No obstante, seguían libres.

Los hampones fueron conducidos a la sede de la Dirincri de la avenida España, donde pasaron las diligencias de acuerdo a ley para luego ser puestos a disposición del Ministerio Público.