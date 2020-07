Lloro por ti

Por Orlando Mazeyra

Escritor

«¿Te acuerdas de que en Fiestas Patrias mi tía siempre iba a la casa y nos llevaba paltas, quesos y también pasteles de La Lucha?», me pregunta mi hermana. «Sí», le respondo y, empujado por añoranza, hago volar en mi mente aquel hermoso helicóptero que me regaló cuando hice mi primera comunión.

La última vez que fui con mi padre y mi hermano al estadio, jugábamos contra Alianza Lima. Arrancando el partido hubo un penal cometido por un defensa victoriano. El lateral izquierdo anunció su remate y el guardameta visitante desvió el balón al córner sin exigirse. «Hasta yo le hubiera pegado mejor», dijo papá. Me estoy remontando a los años noventa, cuando después de la misa dominical uno podía ir a ver al Melgar. Cuando todavía no contábamos muertos a diario y podíamos abrazarnos luego de un grito de gol.

El partido de aquel entonces quedó empatado, sin embargo, la actuación del árbitro alteró a todos. Tanto así que en las afueras del estadio un señor me dijo que me pusiera una chompa y ocultara mi camiseta para evitar las agresiones de los visitantes: «son vándalos que vienen desde Lima», me advirtió. No le hice caso. Cuando nos dirigíamos al coche, los policías empezaron a lanzar bombas lacrimógenas que nos hicieron huir despavoridos en distintas direcciones. Yo terminé llorando y casi asfixiado en la puerta de la casa de mi tía, pues en medio de la desesperación recordé que ella vivía en el Barrio Obrero. Mi hermano acabó en la puerta del colegio (los hermanos lo hicieron pasar para que usara el teléfono) y mi padre por Siglo XX. Nunca más hicimos juntos algo que nos gustara a los tres (ojalá pudiera volver el tiempo atrás para revivir esas jornadas dominicales con la interminable misa incluida).

Los hinchas de Alianza arañaron el Chevrolet, le bajaron las llantas y robaron la radio. También las plumillas. «Por eso siempre quiero que pierdan estos malandrines», una vez dijo papá y nunca estuvimos tan de acuerdo. Mi tía me calmó, lavó mi rostro, llamó a casa y le avisó a mi madre que podían pasar por mí. Luego me dio un rico almuerzo y después de eso me contó historias que yo ignoraba de mi abuelo y mi familia. Debo precisar que ella era la única tía —o familiar— que llamaba a la casa para avisar que había salido un texto mío en algún periódico. Se sentía orgullosa —al menos así fue al principio, estoy hablando de hace veinte años, cuando yo escribía comentarios inocentes sobre alguna película o novela—, y recortaba todas las publicaciones para guardarlas como si se tratara de un valioso tesoro (esta vez tendré que recortar este texto por ella y dejarlo en su tumba cuando todo esto por fin acabe). Hace muchos años que dejé de verla. Nunca me atreví a ir a la casa de reposo para ancianos en donde mi tía pasaba sus últimos días. Soy un sobrino ingrato, lo sé. Mi tía, donde quiera que esté —hoy sería bueno creer en el cielo— sabrá comprenderme. Esta vez no son las bombas lacrimógenas las culpables, querida tía: ¡lloro por ti!