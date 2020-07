Madre de policía que falleció en accidente pide investigar causas

La noche del viernes 12 de junio cambió para siempre la vida de los Vásquez Cruz, una familia de la provincia de Jaén, región Cajamarca.

Ángel Alex, uno de sus hijos, murió lejos de casa, en un aparatoso accidente de tránsito, cuando se movilizaba con otro de sus compañeros en un patrullero de matrícula PL-20046 de la comisaría del Norte. Al llegar por la ruta Panamericana Norte -Av. Augusto B. Leguía, en la ciudad de Chiclayo, el vehículo colisionó contra un muro de concreto ubicado al costado de un grifo.

Contradicciones

Ángel Alex Vásquez Cruz tenía 24 años. Él era el hijo mayor de cuatro hermanos y quien ayudaba económicamente a su familia. Su familia señala que tenía vocación de servicio por los demás.

Maria Cruz, su madre, cuenta que hasta la fecha la Oficina de Disciplina de la Región Policial y la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito de la comisaría del Norte no han realizado las investigaciones respectivas para esclarecer las causas del accidente.

En su momento, la policía informó que el patrullero perseguía un auto con lunas polarizadas que ignoró una supuesta orden de detención que le hicieron los agentes por los altoparlantes. Producto del impacto, Vásquez Cruz perdió la vida y el policía Tomás Bernal Díaz (43), quien conducía el vehículo, sobrevivió.

“Todos hablan que mi hijo murió en una persecución, pero eso no está probado. Las autoridades no están investigando. ¿Cómo es posible que a más de un mes no se haya recabado imágenes de cámaras de vigilancia del accidente? Quiero justicia para mi hijo”, indica.

Homero Díaz Cayotopa, abogado de la familia Vásquez Cruz, precisa que la Oficina de Disciplina de la Región Policial inició una investigación, pero advierte presuntas irregularidades. Él enumera la no recabación de imágenes de la cámara interna y externa del patrullero accidentado, las imágenes de videovigilancia del grifo San Antonio y de las viviendas adyacentes al lugar del accidente.

“Lo único que tienen es el parte policial de la Unidad de Radiopatrulla, quienes acudieron auxiliar a los policías heridos. En base a eso quieren dar un veredicto. Por eso hemos quejado al coronel a cargo de la investigación”, subraya.

Líneas seguidas, Díaz añade que la Fiscalía comenzó también investigación y dispuso que la Unidad de Investigación de Tránsito realice un peritaje de tránsito, el cual tampoco habría empezado.

“Ese peritaje tampoco ha avanzado. Solo se ha pedido a la Unidad Informática de la Policía para que se extraigan las cámaras del patrullero, y tampoco hay avances. Ni menos se han hecho diligencias en lugar del accidente. Así nunca se va a determinar el factor que determinó el accidente”, menciona.

Sobre esto, tanto la madre y la defensa legal coinciden en que solicitaron visualizar las cámaras de vigilancia del grifo y otras viviendas de la zona, y no advierten que haya existido persecución del vehículo accidentado a otra unidad.

“Estamos haciendo un peritaje particular porque hay evidencias que dicen cosas contrarias a las que señala la policía”, indica.

Llamado de justicia

El certificado médico de defunción señala que la causa básica de la muerte de Ángel fue un “traumatismo craneoencéfalico severo” provocado por un accidente de tránsito. Sin embargo, su madre María Cruz tiene varios reparos sobre el caso.

Además, lamenta que los altos mandos de la comisaría del Norte no hayan colaborado en el traslado del cuerpo de mi hijo de Chiclayo y Jaén.

“Lo que más duele es que la misma institución para la que trabajó mi hijo, le este dando la espalda. Agradezco a sus compañeros de promoción que nos apoyaron económicamente”, menciona.

Fuentes oficiales de la Segunda Macroregión Policial de Lambayeque informaron a este diario que en los próximos días se pronunciarán sobre el caso y los respectivos avances en las investigaciones.

