Wilder Pari- Alexis Choque

Arequipa

La visita del Premier Pedro Cateriano Bellido y tres ministros de Estado a la ciudad de Arequipa sirvió para traer ayuda sanitaria, pero también para ratificar las prioridades del gobierno pese a la emergencia. Para el Premier hay dos frentes abiertos: el sanitario y económico.

Cateriano señaló que “el objetivo es derrotar la pandemia, pero también relanzar económicamente al país”. Esa idea se la trasmitió al gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, quien le pidió cancelar Tía María, proyecto minero de Southern que iniciará operaciones cuando mejore su relacionamiento con la provincia de Islay.

Cateriano arribó junto a la titular de Salud Pilar Mazzetti, Agricultura Jorge Montenegro y Energía y Minas, Rafael Belaúnde, además del jefe de Indeci, Jorge Luis Chávez.

La llegada de esta comitiva obligó a un fuerte operativo de seguridad. Cerraron los accesos a Cerro Juli, dónde se ubica el centro de aislamiento para enfermos COVID-19 leves.

En este centro, Premier se reunió con autoridades locales, entre ellos el gobernador regional Elmer Cáceres Llica.

En la reunión, se afinaron nuevas estrategias con el nuevo Comando COVID Regional.

En este tendría una mayor participación el empresariado y la Iglesia. Justamente el Arzobispado de Arequipa, a través del programa Respira Perú, anunció que donará una planta de oxígeno que administrará EsSalud.

El arzobispo de Arequipa, Javier del Río Alba, señaló que durante la reunión se habló de la necesidad de impulsar mega proyectos para la región, pero el religioso recalcó que no se dio nombres específicos, solo de Majes Siguas II.

¿Tía María en agenda?

Hablar de megaproyectos en Arequipa trae a la mente Tía María, dos yacimientos de cobre en Islay, que tiene una oposición desde 2007. Cateriano señaló que el Ejecutivo busca destrabar proyectos para potenciar la economía del país, pero que ninguno se impondrá.

Fue el gobernador Elmer Cáceres Llica quien puso el tema en agenda durante la conferencia de prensa, al señalar que se debe impulsar proyectos que no afecten el medio ambiente.

Sobre ello,Cateriano señaló que en el Perú hay empresas mineras que trabajan con tecnología responsable, respetando el medio ambiente.

Puso de ejemplo la ampliación de Cerro Verde, ubicada cerca de la ciudad de Arequipa. “Se decía que Cerro Verde iba a contaminar el río Chili pero al final no fue así porque se trabajó con tecnología responsable”. También puso de ejemplo la situación de la planta de Camisea en Cusco, donde al inicio la población ponía resistencia, pero ahora no. “Lo que debemos hacer en esta situación es analizar las cosas sin prejuicios políticos. No deberíamos obstruir el normal funcionamiento de las empresas mineras”, dijo.

Cateriano no fue directo sobre Tía María. Solo señaló que el gobierno no impondrá proyectos y que la decisión la tendrán los habitantes, que expresarán su punto de vista en las elecciones presidenciales, votando por un candidato y sus posturas. Sin embargo, en otro momento, dijo que el presidente Martín Vizcarra, anunciará las medidas para destrabar proyectos en su mensaje del 28 de julio.

Acuerdo por Majes II

Donde sí hay consenso entre el gobernador Cáceres Llica y el gobierno central, es en entregar la titularidad de Majes Siguas II al Ministerio de Agricultura.

El proyecto que irrigará 38 mil 500 hectáreas está paralizado desde diciembre del 2017.

La cesión de titularidad buscaría su destrabe, otorgando una garantía para que la concesionaria invierta 104 millones de dólares, con la condición que el monto será devuelto por el Estado.

Sin embargo, está decisión debe ser refrendada por el Consejo Regional de Arequipa, que el viernes último votó en contra.

Los consejeros pidieron mayores explicaciones sobre el convenio de cesión, incluso señalaron que iba contra la descentralización. El ministro de Agricultura Jorge Montenegro, señaló que el jueves o viernes, debe reunirse con los consejeros, para darle los alcances del acuerdo.

La salud posibilita la economía

La ministra de Salud Pilar Mazzetti aceptó la importancia de atacar el frente sanitario y económico. Sin embargo, considera que en estos momentos, la prioridad la tiene la salud. “La economía es importante, pero la salud permite que las personas hagan economía”.

Cuando le preguntaron sobre la extensión de las cuarentenas focalizadas vigentes en algunas regiones, como Arequipa, Mazzetti señaló que todavía no hay nada decidido y que dependerá del nivel de contagios.

Al respecto, expresó que el promedio nacional, muestra incrementos pero que son manejables.

El próximo viernes, vencerá la cuarentena en Arequipa, región que sigue con altas tasas. Según el último reporte de la Gerencia Regional de Salud, señala que ayer dieron positivo 1557 personas y fallecieron 24 personas más.

Esta tasa se mantiene desde hace dos semanas. ❖

Llegó más ayuda y Nobel hace pedido

La comitiva llegó a Arequipa con medicamentos, balones de oxígeno, equipos de protección personal y pruebas rápidas.

Desde que el Ministerio de Salud asumió el control de los hospitales en Arequipa, se ha gestionado el traslado de 177 balones de oxígeno, 25 toneladas de carga entre medicamentos e implementos y llegaron 156 trabajadores de EsSalud y del MINSA. Defensa Civil destinó también desde Lima, 79 toneladas de alimentos que será distribuido con ayuda de Caritas a las familias más vulnerables.

Por otra parte, el escritor nacido en tierras arequipeñas, Mario Vargas Llosa pidió a la población del mundo a que se sumen a apoyar la campaña Médicos Solidarios en Arequipa.

Esta campaña la incentivó un grupo de médicos que vienen estimulando la ayuda internacional para combatir el coronavirus en Arequipa.

“Mucho les rogaría a todas las personas de buen corazón que se sumen a esta campaña solidaria y que aporten su esfuerzo, sus recursos para que de alguna manera nuestros

compatriotas, sobre todo los arequipeños, puedan recibir una atención medica que este a la altura de las necesidades”, pidió.