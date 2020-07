Enjambre sísmico preocupa a la población de Tarata en Tacna

La población del distrito de Tarata en Tacna, se encuentra preocupada por el enjambre de sismos que se han registrado en los últimos días. Solo entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha registrado 8 movimientos telúricos entre 3.5 a 4.2 grados, aunque los pobladores señalan que percibieron más de 15.

José Manuel Arias es un comunicador que vive en este distrito dedicado a la agricultura y ganadería. Señala que la población no está acostumbrada a los temblores, por lo que la mayoría se encuentra preocupada y teme que se pueda desatar un sismo más fuerte.

Su mayor preocupación es que el cerro Pukara Nuevo, ubicado cerca al poblado, podría desprenderse con más facilidad y sepultar campos de cultivo.

Desde hace años atrás el cerro ha venido cediendo e inclusive, bloqueó la excarretera que conectaba con el distrito de Chucaramaño.

“Su temor es ese, aunque el cerro está ubicado más al suroeste y los sismos se están registrando en la zona noreste”, dice Arias.

Falla geológica

Hernando Tavera, jefe institucional del IGP, explicó que esta seguidilla de sismos está asociada a la reactivación temporal de las fallas geológicas que están en la sierra de Tacna y Moquegua.

Agregó que desde hace una semana se ha registrado microsismos que terminaron desatando estos movimientos telúricos que lograron ser percibidos por población.

Sin embargo, no puede predecirse que vaya a suceder un movimiento mayor. “No podemos afirmar eso. No sabemos si esta seguidilla de sismos va a continuar o no. En el transcurso de las horas vamos a seguir monitoreando”, dijo.

Pidió a la población calma, pero que estén alertas y tener en cuenta siempre las recomendaciones que se da a la población ante eventuales sismos.

En un comunicado, el IGP pidió también a las autoridades locales estén alertas ya que estos movimientos podrían provocar desprendimiento de rocas en zonas de pendiente alta.