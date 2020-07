coronavirus en Perú

En medio de la crisis sanitaria que se vive en la región Arequipa, el Gobernador Elmer Cáceres continúa con su defensa del uso del dióxido de cloro para tratar a pacientes infectados con COVID-19. En declaraciones a Cuarto Poder, el funcionario afirmó que este fármaco debería aprobarse debido a que otros países han dispuesto su aplicación.

“Me duele mucho que mi gente peruana se muera, necesitamos todas las medicinas posibles. Le pido al Congreso que verifique el uso de esta medicina, que el Congreso lo vea, hay varios países que lo han aprobado”, señaló el gobernador en el informativo dominical.

Asimismo, Cáceres Llica respondió a las acusaciones respecto a su gestión al frente del Gobierno Regional de Arequipa, una de las zonas del país que ha sufrido la emergencia sanitaria de forma más severa en las últimas semanas. De acuerdo a su contestación, la opinión de sus detractores sería un intento por politizar la situación.

“Yo les diría [a quienes aseguran que no está capacitado para gobernar] que no politicen, que no jueguen con la vida de los arequipeños, eso es política barata”, manifestó el funcionario.

En tanto, el último viernes se dio a conocer que el Minsa había comenzado a distribuir equipos de protección personal (EPP) y medicamentos que estaban almacenados y no eran utilizados en centros médicos de la región. Este escenario propinó nuevas críticas a Cáceres Llica en las últimas horas.

