Celia Capira, la mujer que corrió detrás del presidente Martín Vizcarra clamando ayuda para su esposo enfermo de la COVID-19 en Arequipa, reveló que ella y sus tres hijos dieron también positivo para el virus, pero que hasta ahora no han sido monitoreados por el Ministerio de Salud pese a las promesas de apoyo por parte del Gobierno tras la difusión del caso.

“No nos han estado monitoreando, yo he tenido que llamar (...) Hoy he estado llamando con insistencia porque mi hija no ha estado en su estado emocional normal. A mi me preocupa de verdad, no quiero ni pensar lo que pueda pasar más adelante”, denunció Celia Capira.

En declaraciones a Panorama, la joven mujer relató cómo la pandemia la obligó a cerrar el pequeño negocio que tenía junto a don Clemente, su difunto esposo, en un centro de abastos de Arequipa, de donde nunca pudieron salir rumbo al campo como tenían previsto para escapar de la enfermedad.

En otro momento de la entrevista, Celia Capira recordó con mucho pesar cómo sus hijos se enteraron de la muerte de su padre a través de las redes sociales, debido a la exposición de su tragedia en el Hospital Honorio Delgado y su dramática persecución detrás de la comitiva del presidente Martín Vizcarra.

“Se enteraron por las redes sociales. Cuando llegué estaban destrozados en casa, ya sabían”, manifestó.

PUEDES VER COVID-19: más de un cuarto de la población de Lima y Callao se habría infectado

Finalmente, Celia Capira invocó a los médicos a cargo de atender la emergencia del nuevo coronavirus (COVID-19) en Arequipa y otras regiones del país a agilizar la entrega de recetas para que sean las propias familias quienes consigan las medicinas de los pacientes.

“Por favor, que tomen cartas en el asunto. Si el Ministerio de Salud no nos puede dar, al menos que nos dé la receta para poder compararnos nosotros porque sin receta no podemos comprar medicamentos. Mucha gente se muera, no hagan eso, no sean crueles”, finalizó.

Newsletter COVID-19 en Perú de La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.