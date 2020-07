Arequipa: Abogado se negó a continuar en audiencia hasta que el juez arregle conexión de internet [VIDEO]

Arequipa. Un incidente se produjo en plena audiencia virtual de prolongación de prisión preventiva. El abogado penalista, Luis Gutiérrez Oliva se negó a continuar con su intervención hasta que se arregle la conexión a internet del juez.

El magistrado de apellido Sandoval tenía problemas en la comunicación, lo que motivó a Gutiérrez a dejar en evidencia estas complicaciones.

“La conexión que usted tiene (señor juez) no cumple con las especificaciones que están en la Resolución Administrativa 173-2020. Y todos en esta sala estamos evidenciando ello. Entonces, señor juez, no puedo continuar en la audiencia si usted no me va a escuchar o usted me va a escuchar por partes”, señaló el abogado cuando se le cedió la palabra.

El letrado señaló que no se tiene las garantías para continuar con la audiencia, hasta tener la fluidez en la comunicación y que se solucionen las deficiencias técnicas.

“No podemos, señor juez. Lo que yo le solicito es que demos cumplimiento a la Resolución Administrativa 173-2020 y cuando usted tenga una conexión adecuada, que permita garantizar la inmediación en esta audiencia, continuemos. Ya vamos una hora esperando para mi intervención. Yo considero que ya es un plazo razonable, señor juez”, refirió el abogado.

Según informó LP Derecho, el juez ordenó que se reprograme la audiencia para el siguiente día a las nueve de la mañana, medida a la que el abogado Gutiérrez se opuso porque, según dijo, tenía programada una instalación de juicio oral en otro caso.

A partir de este momento es que el diálogo se vuelve tenso, al punto que el juez advirtió la posible imposición de una multa de 2 URP. El abogado reaccionó mencionando que no iba a tolerar amenazas de multa. Finalmente, se decidió suspender la audiencia horas más tarde.