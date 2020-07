Vecinos y activistas reportaron el maltrato que reciben aproximadamente 11 perros, que desde hace meses viven en el techo de una vivienda ubicada en la cuadra 14 de la avenida Naciones Unidas, en el Cercado de Lima.

Como se puede ver en el video difundido por RPP Noticias, los animales están en condiciones insalubres y mal alimentados, así como rodeados de basura y de sus propias heces.

Brigitte Jouannet, la joven que levantó las alertas sobre la situación de los canes, indicó que pudieron rescatar a siete perros. Sin embargo, el propietario, quien se dedica al reciclaje, se niega a entregar a los que restan.

“Hicimos el rescate de los perritos. No pudimos sacar a todos, porque el señor no nos lo permitió. Sacamos a siete, pero todavía han quedado perritos encerrados en la casa. Necesitamos ayuda para poder sacarlos porque, a pesar de que fue la Policía y la Fiscalía, no hicieron nada”, señaló.

Manuel Alegre Silva, de 62 años, sería la persona que mantiene a los animales en estas condiciones.

Por otro lado, los vecinos de Alegre Silva denunciaron que este sujeto no solo tiene a los animales en malas condiciones, sino que debido a su oficio de reciclador los exteriores de su casa están sucios y llenos de desperdicios.

La joven detalló que los canes rescatados fueron trasladados a un veterinario, donde le indicaron que están desnutridos y con ácaros en las orejas. “Uno está mal de la pata. Parece que ha tenido un accidente”, mencionó.