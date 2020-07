Mujer lleva dos días buscando a su esposo que desapareció de forma extraña

María Tuanama busca a su esposo Jairo Tapullima, de 43 años, desde el pasado jueves 23 de julio. La mujer denunció su desaparición después de que conversara con él.

Contó que la llamó ese día para decirle que policías lo habían detenido, pues las personas que lo contrataron para trasladar sus pertenencias a otra casa eran delincuentes.

“A las 7.50 me llama diciendo que lo detuvieron. Le pregunto por qué. Me dice que unos señores lo contrataron para hacer una mudanza y total las personas eran delincuentes. Me cortó. Le devuelvo la llamada y el celular está apagado. Desde el momento que me llamó le empecé a llamar. Hasta hoy no sé nada”, narró en RPP Noticias.

Después de esa conversación, la esposa de Jairo lo buscó en las comisarías de Independencia, San Martín de Porres y Los Olivos. También preguntó por él en la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), ubicada en la avenida España. Pero todos le respondieron que no habían detenido a su esposo.

Los efectivos iniciaron la búsqueda, pero solo encontraron su camión, la herramienta de trabajo que usa en los últimos 12 años. El vehículo estaba en el estacionamiento de la tienda Maestro, en el centro comercial Plaza Norte.

Las puertas estaban abiertas y dentro estaban todas sus pertenencias, menos las llaves del auto.

“Sus cosas están ahí. Incluso su mascarilla facial, su protector, toda la protección para el virus. Sus zapatos de punta de acero también está ahí. Pero la puerta está abierta. Él no deja abierto el camión. Lo deja con seguro”, añadió.

Jairo vestía un polo plomo que tiene estampada la palabra “Maestro”. También un pantalón de vestir azul, zapatillas negras con blanco.