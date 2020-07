Detectan firmas falsas en entrega de canastas que realizaron municipios

La Contraloría General de la República advirtió que la entrega de canastas con víveres de primera necesidad para las familias en situación de pobreza, durante la emergencia de la COVID-19, habría sido adulterada por funcionarios de Piura.

El informe de Control Nº 61-71-2020 realizado en la Municipalidad Provincial de Piura señala que las firmas de 5 beneficiarios registradas en la “Planilla de Entrega de Ayuda Humanitaria” no guarda similitud con la base de datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Asimismo, a través del informe Nº 6172-2020 el órgano de control identificó que, en la Municipalidad de Veintiséis de Octubre, la firma de una de las beneficiarias identificada como Sandra Rangel Monasterio no guarda similitud con datos en Reniec.

Al conocer los hechos, la docente Rangel Monasterio denunció públicamente que su firma había sido falsificada por los funcionarios del municipio octubrino. En ese sentido, aseguró que en ningún momento recibió la canasta de víveres.

“Me siento totalmente indignada, al ser involucrada en la relación de beneficiarios de canasta cuando no es así. Yo soy profesora tengo mi sueldo, y por ello soy consciente de que no me corresponde recibir este tipo de ayuda que otorgó el Estado”, expresó.

Sandra Rangel señaló que envió una carta notarial a la Municipalidad de Veintiséis de Octubre para que el plazo de 72 horas, las autoridades encargadas le hagan llegar el padrón de beneficiarios de canutas donde aparece su supuesta firma.