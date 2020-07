Víctor Zamora: Cuarentena salvó más de 100.000 vidas y evitó cerca de un millón de hospitalizaciones

Víctor Zamora, exministro de Salud, manifestó que las medidas de restricción tomadas desde el primer caso de coronavirus en el Perú, logró salvar más de 100.000 vidas y cerca de un millón de hospitalizaciones. El principal anuncio realizado desde el Ejecutivo fue el aislamiento social obligatorio (cuarentena) y más adelante, el toque de queda (inmovilización social obligatoria).

“Hoy, todos reconocen que esas son las medidas tomadas por el presidente. No en el sistema de salud, sino en la población. Han salvado más de 100.000 vidas y han evitado cerca de un millón de hospitalizaciones si no se tomaban esas decisiones, dijo Zamora en RPP.

Agregó que el presidente Vizcarra tiene un alto compromiso con el sector salud y calificó que siempre se han tomado las determinaciones en favor de las personas. En la entrevista, el extitular del sector recordó que la crisis que atraviesan varias regiones también se evidenció en su período de gestión en las regiones de Lima, Loreto, Piura, Tumbes, entre otras.

“La epidemia está sobrepasando a nuestro débil sistema de salud. Ya había estado en las subidas de cada región como Lima, Lambayeque, Piura, entre otros. Necesitamos combatir el avance de la pandemia”, expresó. Además, manifestó que los hospitales han colapsado por la alta demanda de pacientes que suelen acudir a última hora a un especialista.

Zamora resaltó que los ciudadanos suelen recurrir a la automedicación, lo cual es perjudicial a la salud, ya que no se tiene un tratamiento específico por un doctor. “Toman la ivermectina o hidroxocloroquina, y esto hace que suceda una confianza en el ciudadano y diga: ‘Ya me voy a recuperar con esto’ y dejan de tomar las acciones como tomar la saturación u otros medidas. Así pasan los días, y no acuden a un especialista y esto termina siendo muy tarde para ellos”, dijo.

Por último, precisó que el arma más poderosa para frenar el virus Sars-Cov-2 está en la conducta de las personas. “Mientras las personas reduzcan al mínimo su exposición, usen su mascarilla, mantengan la distancia y se laven las manos, eso es lo que tiene el mayor efecto en reducir el impacto de la epidemia (sic)”.

