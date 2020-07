Aún se escucha el ligero ruido que hace antes de cada palabra Wildor Parinango. “Es un estridor laríngeo, pero ya va a pasar”, dice y explica que lo padece como consecuencia de haber tenido el Covid-19.

Wildor tiene 63 años y más de 30 dedicados al servicio de la salud. Trabajaba como jefe de un centro de salud materno infantil de Chorrillos cuando el coronavirus llegó al Perú. Y fue en la quincena de abril cuando comenzaron sus primeros síntomas. Gracias al apoyo de sus colegas pudo ser internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de Ate. “Fui intubado dos veces, estuve sedado 15 días. Y al pasar a hospitalización, no podía dormir, perdí mucha masa muscular, no tenía fuerzas”, relata. Unos 20 días después, fue dado de alta, pero el suplicio no había terminado.

“Muchos de los que se han recuperado necesitan un apoyo. En el Colegio Médico del Perú (CMP) estamos brindando un programa de rehabilitación para nuestros colegas, aunque esta debería ser responsabilidad del Estado, pero ni siquiera el Instituto Nacional de Rehabilitación está funcionado”, señala Juan Astuvilca, decano del CMP de Lima, quien recuerda que a la fecha más de 2.300 médicos se han contagiado con el Covid-19.

Y es que Wildor, quien hoy es parte de los 255 mil recuperados, según el Ministerio de Salud (Minsa), aún vive con los estragos en un país donde el postcoronavirus parece ser invisible.

Han pasado dos meses desde que Wildor salió del hospital y ha tenido que gastar mucho dinero en recurrir a especialistas para que lo ayuden a superar los estragos del virus.

“Los 2/3 de mis pulmones quedaron dañados y con solo caminar al baño me comienza una arritmia, no puedo dormir tranquilo. Muchos dicen, él ya superó el Covid-19, y no, no es así. Acá recién empieza. Es un virus del que desconocemos las consecuencias”, dice Wildor, quien pide apoyo al Minsa para ser evaluado de forma integral.

Después del Covid-19

“Recibir fisioterapia y rehabilitación médica reduce el tiempo de permanencia en UCI y el paciente deja la ventilación mecánica para que pueda respirar por sí solo”, afirma Ysabel Mendoza, fisioterapeuta cardiorrespiratoria del Hospital Sabogal, el único nosocomio de EsSalud que brinda este servicio a los pacientes postcoronavirus.

Por el lado del Minsa se encuentra el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador (Heves), en el que desde hace unos meses se decidió contar con especialistas de este tipo.

“Antes los pacientes eran reintubados hasta tres veces porque no tenían el apoyo de una terapia. El paciente se valía por sí solo. Y los que salían, tenían un grado de debilidad muscular considerable. Muchos que pasaban a hospitalización regresaban a UCI. Con las terapias, la supervivencia mejora”, resalta el fisioterapeuta cardiorrespiratorio Luis Tito, del Heves.

A este hospital llegó en mayo Roger Vilcapoma cuando necesitó ser salvado del Covid-19. El también médico trabajaba en un centro de salud de Comas, donde hoy, asegura, el 90% de sus compañeros se ha contagiado. Permaneció 12 días en UCI, también perdió mucha masa muscular y las primeras semanas, tras ser dado de alta, no podía caminar. “Todos dicen ‘ya salió de UCI’. Pero yo me doy cuenta de que no es así.

Aún tengo sueños entrecortados y temor al desplazarme”, cuenta. Es por ello que Roger también acude al CMP a recibir fisioterapias. “Pese a todo, creo que tengo suerte de tener colegas que me orientan, pero a la mayoría de personas que salen de alta no les brindan terapias y todo paciente que tiene Covid-19 padece de una afectación pulmonar, por lo que debe recibir ejercicios respiratorios”.

Secuelas y más secuelas

Y efectivamente esto ocurrió con Freddy Pasapera, quien trabaja en una concretera. “Tuve mucho dolor en los pies. No podía pararme. Tenía aún las heridas en la cara por haber sido intubado, se me venían todos los recuerdos”, cuenta. Se refiere a los primeros días que vivió tras ser dado de alta.

Aún hoy, dos meses después, Freddy siente que se agita y debe realizar sus labores de manera pausada. Aunque sí recibió fisioterapia y rehabilitación médica durante su estadía en el Heves, luego no ha podido seguir porque el hospital solo brinda el servicio a quienes permanecen hospitalizados.

“Aunque depende de la gravedad que haya tenido el paciente, es recomendable continuar con las fisioterapias post-Covid-19. Es lamentable porque el paciente tendrá que continuar pagando por su rehabilitación”, afirma Ysabel Mendoza.

Y es que, como afirma el médico especialista en rehabilitación del Heves Jean Pierre Mendoza, “el Covid-19 no solo afecta la parte respiratoria, sino también al sistema nervioso, hay fallas cardiacas, la musculatura esquelética, puede ocasionar problemas renales y, por supuesto, deja problemas psicológicos”. También asegura que hay estudios sobre la dificultad para reintegrarse que tienen los pacientes que estuvieron en UCI sin fisioterapias.

No todo acaba cuando se es dado de alta del Covid-19. El Estado tiene una tarea pendiente.

