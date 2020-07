Contagiados de coronavirus seguirán aumentando, afirmó Pilar Mazzetti

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, aseguró que más personas se contagiarán el coronavirus en el Perú. Por ello, pidió a los ciudadanos que se protejan. “Las cifras se siguen incrementando y se van a seguir incrementando. Los peruanos tenemos que aprender que nuestra vida ha cambiado, que nuestro país ya no es lo que era antes y que todos tenemos que colaborar porque en el mundo no hay un país que no haya sido dañado y no hay sistema de salud que resista”, mencionó.

Sobre las primeras acciones que el Gobierno realiza en el sistema de salud de Arequipa, la ministra comunicó que 18 especialistas viajaron a la región del sur. Ellos permanecerán 15 días allá.

PUEDES VER Coronavirus: región Callao elaborará ivermectina para distribución en sus hospitales

“Estamos llevando un equipo que es administrativo y asistencial. Ya se encuentran estos equipos que partieron rápidamente junto con la persona comisionada para dirigir todo esto, la doctora Zulema Tomás. Estamos yendo con un grupo de 18 personas. Ellas van a permanecer en Arequipa. Vamos a ir rotando los equipos”, informó en RPP.

Estos médicos ayudarán a sus colegas de la región, quienes ya no se dan abasto para atender a la gran cantidad de contagiados que acuden a los hospitales. Mazzetti precisó que el 40 % de los especialistas del sector Salud no están trabajando en este momento y que la demanda de atención aumentó en 400 %.

“En estos momentos las normas que seguimos habitualmente dentro de los hospitales no pueden ser aplicadas. Si tenemos un espacio, tenemos que ocuparlo para atenderlos. Antes, habían estándares de atención, tantos pacientes por médico. Ahora, tenemos que trabajar con el apoyo del personal en todo lo que tenemos. Los médicos están trabajando por encima de su capacidad. Los enfermeros también”, señaló.

PUEDES VER Surco: familia compartía una pizza en parque sin respetar el distanciamiento social

El sector Salud ordenó el traslado de 50 camas para cuidados intensivos. También inaugurará 100 entidades de atención primaria (postas, centros de salud) para atender a los que recién se contagiaron.

“Esta intervención ha implicado dos aspectos importantes. En primer lugar, una intervención a nivel de todos los establecimientos de postas y centros de salud. La finalidad es hacer contención. Es decir, poder identificar a personas positivas de forma importante y darles tratamiento. Estamos llevando medicación suficiente para que siempre tengan un margen de seguridad de ivermectina e hidroxicloroquina donde corresponda”, añadió.

Negó que el Ministerio de Salud intervendrá todas las regiones del país. “Donde sea necesario haremos las intervenciones que sean necesarias, pero lo más importante es que aprendamos. ¿Vamos a intervenir 80 regiones? Discúlpenme, pero no es así. Cuando se interviene una región, las otras han reaccionado y se han puesto a nivel”, contestó.