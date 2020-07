Ciclovías para una urbe que ya no debe ser la misma

Por: Carlos Paucar, José de Paz, URPI-GLR

Las ciudades del Perú, entre ellas Lima, necesitan un sistema integral de transporte. En esa red debe tener un lugar importante la bicicleta. La actual crisis también le abre una oportunidad a esta sencilla y humilde máquina que nos acompaña, fiel y sencilla, en diversas etapas de nuestras vidas.

El Covid-19 cuestiona muchas rutinas de la vida cotidiana. En el transporte, el desafío es ir a nuevas formas de desplazamiento, en una Lima, por ejemplo, saturada de transporte informal y contaminante. Se necesita, por ello, una mejor infraestructura para el ciclista.

Prefieren ir en grupo

Precisamente, La República recorrió algunas ciclovías para comprobar su estado. En Chorrillos, Joaquín Llave (25) y Carlos Armando (23), estudiantes de ingeniería automotriz, utilizan la bicicleta para ir a la universidad. Los fines de semana ponen a prueba su resistencia dirigiéndose de Surquillo a Chorrillos para llegar al Morro Solar, uno de los principales destinos de los ciclistas.

Cuentan que deciden ir en grupo debido al temor que les genera la falta de un sistema vial que proteja al ciclista, la inseguridad de las calles de Lima y la irresponsabilidad al volante de muchos conductores que manejan sin respetar o darles pase en los cruces.

“No tenemos problemas al ir por las ciclovías de Arequipa y Salaverry, pero forzosamente nos vemos obligados a circular por calles de menor tránsito cuando vamos por otros distritos como Chorrillos. Como ves, no hay señalización y se cruzan los vehículos”, dice José, mientras espera que baje el paso de autos y así cruzar al malecón Grau. En este tramo no hay semáforo que permita cruzar sin el peligro de ser arrollados por un auto que ingresa o sale a alta velocidad de la Costa Verde.

Además de la falta de pavimentación en las principales arterias de Chorrillos, se suma la interrupción y falta de señalización a lo largo de las ciclovías en las avenidas de la zona como Alameda Sur, Defensores del Morro y Guardia Civil, donde se debe manejar a la defensiva.

En la Av. Guardia Civil hallamos a Cristhian Tipanaque (20). Uno de sus principales reclamos, además de la falta de señalización, es la interrupción de la ciclovía en algunos tramos, ya sea por vehículos, desperdicios sólidos o ambulantes y el mal estado de la vía. “Es muy inseguro también porque las mototaxis se meten nomás desde la avenida (Guardia Civil) a los pasajes, que están a lo largo de la ciclovía, y está también el peligro de ser asaltado por delincuentes que se ocultan y salen de las calles. Sin contar que la ciclovía empieza en la curva y termina en la av. El Sol, no conecta con otra más”, refiere.

¿La ciclovía ideal?

Actualmente, la ‘ticla’ se ha convertido en una importante alternativa para movilizarse. Sin embargo, hay puntos débiles en la planificación de la ciudad. Según una encuesta del colectivo Actibícimo, el 77,6% de personas indica que lo que más falta para decidirse a viajar en bicicleta es incrementar y mejorar la actual infraestructura vial.

¿Cómo hacer una ciclovía ‘ideal’? El principal criterio a tomar en cuenta es que no todas las avenidas o calles son iguales. Debido a que Lima se expandió sin un diseño o planificación urbana, cada vía es un caso particular y, por lo tanto, cada obra requerirá de una planificación especial. El presidente de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia, indica que la falta de grandes avenidas y el congestionamiento automovilístico no permiten que se diseñen ciclovías de un modo estándar.

En cuanto al aspecto técnico, desde el año 2017 el municipio de Lima puso en vigencia el Manual de criterios de diseño de infraestructura ciclo-inclusiva, el que establece lineamientos técnicos para las ciclovías. Por ejemplo, el ancho recomendado para circular es variable, de acuerdo a la afluencia de ciclistas y el tipo de vía. En el caso de una ciclovía bidireccional el tamaño mínimo recomendado es de 2,80 m a 3,20 m. Para la ciclovía unidireccional se indica de 1,60 m a 2,00 m.

El vocero del colectivo Cicloaxión, Octavio Zegarra, afirma que respetar el ancho adecuado de la ciclovía será fundamental por comodidad y también para asegurar el paso de otros vehículos similares. “Ahora que está creciendo el flujo de ciclistas, la ciclovía pensada en una sola persona no es suficiente. Se debe pensar en bicicargos y triciclos, y también para padres de familia que vayan acompañados con sus hijos menores al costado”, acotó.

En Venezuela y La Marina

Luis Alberto Suárez vive en Los Olivos. Llegó a la avenida Morales Duarez y se dirige por la avenida Universitaria a La Marina. En general, el trayecto no se le hizo difícil, sin embargo, hubo zonas en donde la falta de señalización le provocaron cierto desconcierto. “En toda la Universitaria sí hay ciclovía, pero al llegar a San Marcos se pierde”. Recomendó una mejor señalización para que el trayecto sea más cómodo.

Ricardo Amaya va en su bicicleta con su casco como medida de protección y, por la llegada de la pandemia, usa lentes contra los contagios. “Sería bueno más semaforización tanto en la av. Universitaria con San Miguel y así cruzar con señalización correcta”.

En la av. Universitaria, Johana Félix refiere la existencia de baches, además, sugirió que las ciclovías se unan con el malecón de la Costa Verde. “Hay un corte al llegar a La Marina, y si alguien quiere ir a Costa Verde, no hay más”.

William Robinson Vásquez es otro ciclista que indica no haber visto ciclovías en la av. Faucett, esto hace que tenga que pasar por las veredas o incluso por la tierra.

Otro detalle: varias personas trotan por las ciclovías, lo que obstruye el paso de los ciclistas en ciertos momentos e incluso podría ocasionar algún accidente.

Seguridad y pavimento

La seguridad es el otro gran factor que debe considerarse. Octavio Zegarra resalta que la segregación de la ciclovía con respecto al carril vehicular es crucial, pues debe estar pensada para proteger al ciclista. El Manual de criterios de diseño, del concejo de Lima, indica que los elementos segregadores pueden variar dependiendo el espacio disponible y la necesidad de separación de la avenida.

Lo preferible será asignar un espacio en medio de la vía alejado de la calzada, como es el caso de las ciclovías de la avenida Salaverry, Arequipa, Universitaria.

No obstante, en el caso de Lima, cuya tendencia es crear ciclovías integradas a la pista, se requiere la colocación de bordillos no traspasables de forma horizontal (no diagonal), cuya dimensión no sea menor a los 20 cm de ancho y 15 cm de alto.

Estos ‘topes’ deberán estar separados entre sí, aproximadamente de 0.50 cm a 1 metro para que los ciclistas entren y salgan de la vía con facilidad. Además, debe tener hitos tubulares de 70 a 80 centímetros de altura para garantizar la delimitación de espacios. Un buen ejemplo de este tipo de segregación es la nueva ciclovía habilitada sobre la Bajada Balta y parte del Malecón de Miraflores.

Finalmente, el tipo de pavimento recomendado para construir una ciclovía siempre será el asfalto o el concreto sin pulir, debido a que la superficie será porosa y la llanta logrará un mayor agarre con el suelo.

Una ciclovía ideal no solo es aquella que está bien hecha de manera estructural, además debe contar con un trazo que la haga útil para transportarse y no termine siendo una pista a la nada.

Para el representante del colectivo Actibícimo, Zoé Sandoval, la infraestructura vial se debe pensar de manera “orgánica” para que una lugares correctos. “Debe estar conectada a lugares de interés y fácil acceso, pueden ser colegios, mercados o lugares turísticos, pero debe ser funcional porque una ciclovía que no conecta a nada solo sirve como una pista de carreras”, concluyó.

¿Qué nos falta para mejores las ciclovías?

Muchas ciclovías fueron diseñadas a criterio de un municipio local. Por eso, la MML debe acondicionar la infraestructura existente y buscar interconectar las mismas para una única red ciclovial. Para Quispe Candia, se deben solucionar los problemas colaterales a la cultura vial. “Los conductores de autos no saben comportarse en la vía y los de bicicleta ignoran e infringen el reglamento. Es un peligro, debemos mejorar nuestro nivel cultural”. ¿Es factible tener mejores ciclovías? Con voluntad política, sí. Pero mientras las calles se piensen en función a los automóviles, todo esfuerzo por promover la movilidad alternativa será en vano. Está en las autoridades (MML, municipalidades distritales y ATU) poder remediarlo.

Enfoque

Por salud y seguridad

Carlota Pereyra, presidenta ACIPER

“Ir en bici” es una forma segura de evitar el contagio, te lleva a mantener la distancia social, impide el contacto con superficies que estarían infectadas y te mantiene ventilado. En este contexto, el número de nuevos usuarios duplica a los que había antes de la pandemia, eso nos alerta sobre su vulnerabilidad por falta de experiencia; las ciclovías brindan seguridad al usuario. Pensar en ciclovías es pensar en nuevas formas de desarrollo. Hay que replantear el futuro de las urbes. Es una oportunidad para proyectarnos a generar ciudades más humanas, equitativas y sostenibles.

10 rutas, Buenas y malas

1. La de Túpac Amaru sería muy útil si se extiende, pero mejor aún si la respetan. Muy invadida por autos, motos y combis.

2. Tacna-Wilson-Arequipa, una arteria muy importante entre los distritos de los conos norte y sur de la capital.

3. Salaverry, icónica, por antigüedad, ancho y belleza. Con potencial para ser ciclovía de alto estándar. Se necesita su mantenimiento.

4. Av. Arequipa, icónica, la primera de 5 k. Famoso su "Ciclo-día".

5. San Borja sur y norte, en un distrito modelo para las ciclovías.

6. Av. Argentina, la ciclovía parece una broma, recortada en lugares insospechados, invadida por postes, que estaban antes que la vía.

7. En Cajamarca, hermosa ciclovía de la ciudad hasta Baños del Inca.

8. En Chiclayo, la Mariano Cornejo, es la más sucia del país y seguro del planeta. Tiene 600 m y podría conectar importantes sectores.

9. En Huancayo, las ciclovías de Chilca, apenas pintadas, nadie las respeta, los ciclistas la usan por necesidad.

10. En Trujillo, la de Costa Rica, adolece de buen diseño, no cumple con normas técnicas y suele estar invadida con basura.

La fotonoticia

¿Y las autoridades? Deben acabar con el peligro

El último miércoles 22 de julio, Zalesky Diana Cáceres Levi (27) sufrió una caída por un bache en la ciclovía de la Costa Verde, a la altura de la bajada de Sucre, Magdalena. Sufrió fracturas en frente, nariz y quijada. “He tenido mi casco, luces, esto le puede volver ocurrir a cualquiera”, alertó. Ese día la policía de San Borja mostró 16 bicicletas robadas y recuperadas. El general PNP Jorge Cayas dirigió el operativo. Iban a ser vendidas en Surco, Surquillo y Miraflores.

