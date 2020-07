Cercado de Lima: cajero se traba y se queda con más de 700 soles de una usuaria [VIDEO]

Una mujer pasó horas tensas en Cercado de Lima cuando se acercó a un Banco de la Nación. Usó uno de los cajeros de esta entidad bancaria para retirar un monto mayor a los 700 soles y cuando estuvo a punto de acceder a esta cifra la máquina se averió, no liberó el dinero y, además, sí se lo cobró.

La afectada, Luz Orellana, contó a RPP que el cajero del banco, ubicado en Jr. Zorritos, funcionaba con total normalidad: puso su clave y marcó las opciones requeridas. Su intención era retirar 790 soles. Cuando la operación estaba a punto de culminar, la máquina no volvió a funcionar.

Durante la errada transacción se presentaron dos inconvenientes, según su versión. La pantalla se puso en color rojo y la máquina sí registró la operación, aunque esto lo notó después cuando se acercó a otro cajero.

“Como salió ‘cancelado’, me voy a otro cajero a verificar que no me haya descontado, y sale en el voucher que ya me descontó los 790 soles”, aseguró la usuaria en una llamada a RPP.

Orellana se dirigió inmediatamente a la Comisaría PNP de Mirones Bajos. Cuando estaba sentando la denuncia, los agentes policiales le indicaron que no era la primera persona en ser víctima de un caso similar.

Tras la denuncia realizada en el Cercado de Lima, Luz Orellana hizo una llamada al Banco de la Nación para reportar su caso, pero hasta el momento no tuvo respuesta alguna por parte de la entidad bancaria.