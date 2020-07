Delincuente dopa a familia y a mascotas para ingresar a robar a una vivienda en Carabayllo

En el distrito de Carabayllo, un delincuente dopó a una familia entera en la Asociación Provivienda Alcanfores para ingresar a la vivienda y robarse todas las pertenencias. No solo eso, los tres cachorros de la casa fueron drogados para que no realizaran bulla mientras entraba el criminal.

El sujeto ingresó por una ventana de la casa, y sustrajo dos celulares y un maletín que contenía la suma de 5.000 soles y un arma de fuego. Además, una laptop donde los menores de edad recibían sus clases virtuales. La madre de familia indicó que recientemente su esposo sacó esa suma alta de dinero de la AFP.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento que el hampón caminaba cerca a la vivienda y espera pacientemente que todo quede en silencio. Alrededor de las 10 de la noche, el delincuente entró a la casa con una polera negra tras haber dopado a la familia.

“Yo sentí a esa hora que todo mi cuerpo me hormigeaba y no entendía el porqué. Luego, no recuerdo nada”, mencionó Isidra Figueroa. El hijo de la víctima no logró ser drogado y escuchó que alguien estaba retirando varias pertenencias de la vivienda.

El menor intentó alertar a la madre; no obstante, no logró despertarla. “Mamá, ratero, mamá” eso me dijo mi hijo, pero no escuché”, manifestó. Cuando se logró levantar, la madre vio a los perritos tirados y aparentemente sin vida; sin embargo, solo estaban dormidos.

“Yo los encontré tirados, pensé que los habían matado”, expresó. Esta familia recién se había mudado a la zona hace unos 18 días y habían dejado una ventana abierta para que el piso de una habitación logré secarse. Este hecho ya fue denunciado a la comisaría de Carabayllo y esperan hallar al culpable.

