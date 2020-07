Coronavirus en Perú. Ante la indiferencia del gobierno central y no hallar ninguna respuesta a las demandas de ayuda e intervención en La Libertad para frenar las muertes y contagios del coronavirus, el alcalde de Trujillo, Daniel Marcelo, dijo que convocará a sus homólogos para ver si realizan a una marcha o van a Lima a protestar.

La autoridad manifestó su preocupación por que a La Libertad no se la incluyó en la última asignación de presupuesto por el coronavirus. “Nos preocupa la indiferencia y no encontrar respuestas. Aquí tiene que intervenir el Gobierno Central, que es el que controla los recursos que se necesitan”, aseveró.

En tono enfático manifestó que no sabía en qué idioma podían explicarle al gobierno la situación. “No escuchan el clamor de la población. Hemos enviado documentos y nada. ¿Qué esperan, que la gente salga a las calles? Trujillo tiene gente pacífica, a diferencia de Arequipa o Puno, que reclaman a gritos y con tomas de carreteras. Esto puede colmar la paciencia de los trujillanos y exigir ante el gobierno lo que les corresponde”, agregó.

Según explicó, las cifras respecto a la COVID-19 son mayores que las de Arequipa, sin embargo, La Libertad ha recibido menos ayuda. “¿Porqué para ellos sí y no para nosotros? No entendemos. Queremos que nos ayuden a salvar vidas. No estamos en un estado normal”, reclamó.

Indicó que han agotado las formalidades, con pedidos y documentos oficiales, por lo que convocará a los alcaldes para analizar la situación y ver qué se puede hacer: o una marcha de protesta o ir en grupo a Lima para hacer un escándalo.