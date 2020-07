El sacerdorte Omar Sánchez, quien encontró a una bebé en la puerta de la Asociación Bienaventuranzas en Villa María del Triunfo, pidió a la madre de la recién nacida regrese por ella.

“No juzgar porque nosotros no tenemos los elementos suficientes para hacerlo. Lo mejor que hay que hacer es rezar. De hecho, cuando ella llegó, agarré la nota y me metí a la capilla para rezar por la mamá. El posteo que hicimos en Facebook fue básicamente para que la mamá lo vea y le demos una oportunidad de reaccionar. De hecho, está abierta, si la mamá nos está viendo, esa oportunidad está abierta, de volver”, comentó a Latina.

Asimismo, manifestó que ellos podían ayudarla. Brindarle un espacio para que viva con su hija y trabaje, de esta manera poder obtener ingresos para ambas.

“Nosotros la podemos ayudar en todo, la podemos tener acá, en la casa, trabajando con nosotros, cerca de su hija, cuidándola, no le va a faltar nada, pero lo importante no es juzgar porque no tenemos la capacidad para hacerlo”, agregó.

El sacerdote recuerda que una vecina de su comunidad fue quien le avisó que había abandonado una pequeña canasta en la puerta de la organización caritativa.

“La encontré en la puerta posterior que está siempre cerrada y la usamos de emergencia. Una vecina que anda siempre muy atenta al movimiento del barrio, siempre mirando en la puerta de su casa todo lo que pasa, vio que un carro negro llegó, se estacionó, bajó un hombre, dejó un moisés”, indicó.

Cabe resaltar que Omar Sánchez llamó al Ministerio de la Mujer y le dieron un acta de internamiento oficial para que la bebé se quede con él.

