Decana del Colegio Médico a Vizcarra: ¿Acaso Huánuco no existe para el presidente?

Darly del Carpio, decana del Colegio Médico de Huánuco pide que, al igual que en Arequipa, se anuncie la intervención del Ministerio de Salud y Essalud para que se pueda revertir el “desastre” que afrontan.

“Ayer escuche al presidente cuando hablo de Arequipa, veía toda la ayuda que esta llevando para esa región y que bueno, pero no escuche hablar de Huánuco y me quede pensando ¿Porqué?, ¿Acaso Huánuco no existe para el presidente?, sostuvo la doctora.

Del Carpio solicitó al presidente Martín Vizcarra la intervención inmediata del Ministerio de Salud (Minsa) y EsSalud, a fin de adoptar medidas urgentes para frenar el avance de la COVID-19 en la región, donde los contagios y fallecimientos a causa del coronavirus van en aumento.

“En 15 días, Huánuco ha colapsado. Las cifras se han duplicado. Los contagios pasaron de 4 mil a 9 mil y los fallecidos de 100 a 300. Necesitamos la intervención del Ministerio de Salud”, explicó.

Según detalló, no tienen ni un hospital con infraestructura adecuada, dos están en construcción y uno construido al 90% el cual está paralizado por presuntos hechos de corrupción.

“No tenemos hospitales construidos. Los dos del Minsa en Huánuco y Tingo María están en construcción y atienden en hospitales de contingencia y por parte de EsSalud se atiende en un policlínico adaptado que antes de la pandemia ya era precario, imagínense ahora”, refirió.

Otro problema que detalló la decana es el insuficiente personal de salud en toda la región.

“Faltan profesiones de la salud. Estamos trabajando con la mitad. Unos 700 médicos, técnicos y enfermeras han caído contagiados. De los cinco intensivistas, cuatro han dado positivo. Solo atienden médicos generales y de otras especialidades”, señaló.

Añadió que también registran 75 médicos contagiados de los cuales siete están hospitalizados.

“Somos 75 los médicos contagiados, me incluyo porque estoy con COVID-19. Tenemos siete médicos hospitalizados de los cuales tres están en Unidad de Cuidados Intensivos en Lima, dos en Tingo María y los demás en Huánuco”, señaló.

Para la decana, lo que ocurre es una responsabilidad conjunta de las autoridades por la falta de gestión y también de la población porque no cumplió la cuarentena ni las medidas de distanciamiento.

“Anticipando lo que se venía, pedimos al Comando COVID-19 no levantar la cuarentena por la gente, pero esto fue rechazado. A la Dirección Regional de Salud de Huánuco le pedimos en mayo la instalación de plantas de oxígeno y hasta ahora no contamos con una. Tenemos que traer de La Oroya (Junín)”, remarcó.

Finalmente, exhortó a la población a mantenerse en sus casas y cumplir con las nomas sanitarias básica para evitar la propagación de la enfermedad.

“Esta enfermedad es verdadera y mata, te aleja de tus seres queridos”, puntualizó.