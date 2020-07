Con los hospitales a punto de colapsar, la situación en Tacna por la COVID-19 parece agravarse cada día más. El personal de salud que lucha en primera línea es quien por momentos también la pasa mal.

Al borde de las lágrimas por la impotencia, una trabajadora de salud fue grabada pidiendo a los familiares de algunos pacientes, no exponerse al virus estando en las afueras del Hospital Hipólito Unanue.

En el video publicado por Radio Uno, se ve a la joven trabajadora dando algunos reportes de la situación de los pacientes a sus familiares. Al parecer fue tanta la presión y exigencia de las personas, que la trabajadora terminó afligiéndose.

“(…) Nosotros nos exponemos día y noche, nuestro turno de salida es a las 7:30 (horas), pero nos quedamos hasta las 11:00 porque no nos abastecemos, no hay personal (…)”, dice con voz afligida.

Las personas que se encontraban afuera le vuelven a cuestionar por la falta de información sobre sus parientes hospitalizados. “(...) de verdad no se expongan ya no va a haber oxígeno y la gente no va morir por falta de medicación, va a morir por falta de oxígeno”, agrega.

PROTESTA

El último jueves, familiares de pacientes hospitalizados, realizaron una protesta en las afueras del nosocomio por la falta de información de sus parientes. Los manifestantes cuestionaron los resultados de pruebas rápidas, la atención médica que reciben y la falta de comunicación que tienen. También se quejaron de la falta de personal para la atención de pacientes.

En un pronunciamiento, el Hospital Regional Hipólito Unanue, rechazó que se abandonara a su suerte a los hospitalizados y que hacen todo lo posible para atenderlos.

“Nuestro personal médico hace todo lo posible para cumplir con su labor que, debido al incremento de casos, se hace más ardua cada día. Dentro de nuestras posibilidades, haremos los esfuerzos necesarios para mejorar (...) “, indican en el documento.

Aclararon además que cuentan con abastecimiento de oxígeno para atender a los pacientes y niegan que se pidiera a los familiares comprar balones para la Unidad de Cuidados Intensivos.

Se comprometieron también a informar vía telefónica a los familiares, sobre la situación de sus parientes, cada 15 a 16 horas.

CASOS

Según el último reporte de la Dirección Regional de Salud, la cifra de infectados en Tacna subió a 2684. De este número, 102 se encuentran hospitalizados y 28 en la Unidad de Cuidados Intensivos. La cifra de fallecidos subió a 69.