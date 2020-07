Las pruebas para detectar el nuevo coronavirus en Perú, ya sean rápidas o moleculares, son gratuitas en cualquier establecimiento del Estado. Sin embargo, en el Centro Materno Infantil del Rímac, se estaría cobrando por practicar las pruebas, situación que fue denunciada por un grupo de ciudadanos.

Los presuntos afectados, quienes prefirieron mantener el anonimato, contaron las experiencias que tuvieron que atravesar. Entre los reclamos figura el supuesto cobro de 10 soles por una prueba de descarte de la COVID-19, la cual según indicaron, escaseaba en el momento.

“El día 19 [de julio] me autorizó el doctor para hacer una prueba COVID-19, pero vine el día lunes y me dijeron que no había pruebas, vine el martes tampoco había pruebas. Entonces vino una persona particular le cobraron 10 soles y le hicieron la prueba. No me atienden hasta ahora desde las seis y media de la mañana”, contó uno de los denunciantes.

“Diez soles nos han cobrado porque no tenemos SIS. Y dicen que no hay pruebas”, agregó otro de los afectados. Mientras, un hombre mostró la boleta que le entregaron por la suma señalada anteriormente. Sin embargo, el documento señala el cobro del monto por el servicio de emergencia y no precisa si era por un descarte.

Por su parte, Rocío Chura, Directora ejecutiva de monitoreo y gestión sanitaria de la dirección de redes integradas de salud de Lima Norte (Diris Lima Norte), manifestó que el servicio es gratuito para todos y que el hospital está abastecido con las pruebas.