Coronavirus: el valor de la información en épocas de pandemia

La comunicación social cumple un papel vital en la sociedad. Tiene la misión de informar, educar, entretener y formar opinión en la ciudadanía. Este rol se amplifica en coyunturas difíciles cuando la sociedad está profundamente golpeada por una crisis sanitaria. Arequipa vive un escenario trágico por la pandemia. Médicos, policías y militares están en la primera línea de esta guerra. Pero también los comunicadores, sobre todo los periodistas que hacen un trabajo de reportería para sus respectivos medios de comunicación. Su tarea es mostrar la verdad que a veces pretende ser ocultada y maquillada por los poderes oficiales.

La licenciada Lenny Fernández Juárez, jefe de prensa de la oficina de imagen institucional de la Corta Superior de Justicia de Arequipa, sostiene que no obstante a la importancia de la comunicación social esta no es valorada. “Lamentablemente se tiene la percepción de que nuestra carrera puede desempeñarla cualquiera. La ley Torres y Torres Lara permitió que sea ejercida por ciudadanos sin formación académica. Con esa legislación cualquier aficionado se ponía al frente de un micrófono y se consideraba periodista”, advirtió.

Fernández analiza el papel de los periodistas en esta época de crisis sanitaria. Así como se necesita de médicos, enfermeras y policías también se requiere de comunicadores. La información veraz y oportuna ayuda a tomar decisiones de asuntos muy cotidianos. “Nosotros no sabemos o estamos en casa aislados y queremos hacer compras. Por los periodistas nos enteramos que no podemos ir a ciertos mercados por el nivel de contagio que hay. De igual forma, la situación crítica de los hospitales servirán para que el ciudadano tome conciencia de la enfermedad y si cae infectado busque otras alternativas de atención”, precisa.

El trabajo de los comunicadores no se remite al campo. Cumplen un papel orientativo. Entrevistan a médicos, expertos, epidemiólogos, etc. para que la ciudadanía sepa de la gravedad de la pandemia. “El valor de la información es tan importante como el valor de la salud, me puede ayudar a salvar mi vida”. Los comunicadores, desde las instituciones, difunden los protocolos de seguridad y prevención. Si no hay un profesional que diseñe las estrategias de comunicación la institución tendrá problemas en su funcionamiento.

Julissa Márquez Chan, jefa de la oficina de imagen institucional de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, sostiene que el comunicador en esta época también tiene un reto con la tecnología. Sin el Zoom, el Google Meet sería imposible su trabajo diario de coordinación o de acceso a información de calidad. Las redes sociales, bien utilizadas, ayudan a comunicar. “Seguimos realizando las actividades con nuestro público interno y externo. Trabajamos con personal, magistrados y trabajadores quienes deben enterarse de las actividades internas. De igual forma a nuestro público externo, sobre la labor de la corte en esta época de pandemia, cómo funciona el servicio si se desarrollan o no las audiencias. El Poder Judicial a nivel nacional tiene órganos que son de emergencia casos de violencia familiar, penales, alimentos que por su naturaleza no pueden paralizar, concluye.

El riesgo de contagiarse es latente. En estos días ha partido para siempre el periodista Hugo Condori. Hay varios comunicadores contaminados en Arequipa. Contrajeron la COVID-19 cumpliendo su misión. Con ellos nuestra solidaridad y admiración

(Autores: Piero André Cueva García, Karla Brigitte Rodríguez Córdoba y Jean Marco Joshua Riega Rojas)