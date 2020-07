Millennials vs Centennials: ¿qué diferencias y similitudes tienen?

Si alguna vez has escuchado los términos Millennials y Centennials, estos son más que simples palabras, nos referimos a dos generaciones, de jóvenes y adultos, de diferentes y similares entre sí. Cada una de ellas implica a un amplio grupo de personas catalogadas como indescifrables.

Están por todas partes: en los trabajos, en los bares y en las instituciones educativas. Mucho se habla de ellos, pero todavía se desconoce a ciencia cierta quiénes son o qué esperan de la vida. A pesar de que son los llamados a ser la principal fuerza laboral y de consumo en el futuro.

¿Quiénes son los Millennials y Centennials?

La mayoría de los estudiosos considera que los Millennials o generación Y tienen entre 22 y 36 años. Nacieron entre 1981 y 1995 del siglo pasado. Fueron testigos del desarrollo y la consolidación de las nuevas tecnologías, que emplean como si fueran una extensión más de su cuerpo. Están incrustados entre lo viejo y lo nuevo; según la revista Semana Educación.

Por su parte, la generación Z o Centennials, llegaron al mundo a partir de 1997 con un ‘smartphone o tablet debajo del brazo'; por ello la sobreexposición a la información y a la era digital es mucho mayor. Esto puede repercutir en su forma de entender e influir en su conducta.

Un informe 2017, denominado New Kids On The Block. Millennials & Centennials Primer, publicado por Bank of America Merrill Lynch, refiere que si se incluyen ambas generaciones, el 88 % vive en mercados emergentes, el 90 % tiene un smartphone, a su vez representan alrededor del 30 % de la población mundial. En 2025 se estima que controlarán el 47 % de los fondos del planeta.

Millennials vs. Centennials: ¿en qué se diferencian?

De acuerdo a un estudio de Future Company, los patrones de comportamiento varían y tienen seis diferencias fundamentales.

Deseo de libertad vs. necesidad de protección

Los Millennials disfrutaron de los primeros años de Internet, los segundos han nacido cuando ya estaba implantado en la sociedad.

Los primeros añoran la libertad de esos primeros años, mientras que los Centennials no tienen problema con ser vigilados o con la falta de privacidad.

E-commerce vs. C-commerce

Los Millennials han visto cómo han crecido las compras online, tanto que ya son una alternativa real al comercio en tiendas tradicionales. En el caso de los más jóvenes, están viviendo el auge del comercio ‘consumer to consumer’, productos creados a mano en lugar de ser producidos en masa.

Divisa financiera vs. respeto social

La visión del éxito para estos dos grupos también es muy diferente. Los más jóvenes son más pragmáticos y miden el éxito en influencia social o pública. Para los Millennials, aún está muy arraigada la relación entre resultados económicos y éxito profesional.

Ambiciones vs. metas realistas

A raíz de esta nueva visión sobre el éxito, se establece también una diferencia de actitud hacia cómo conseguirlo.

Por ejemplo, los Centennials han nacido en un contexto de recesión económica, por lo que han moderado sus expectativas salariales. Justo lo contrario que los Millennials, que tenían grandes ambiciones en cuanto a su trabajo y remuneración.

Inteligencia intrapersonal vs. mente práctica

Los Millennials suelen caracterizarse por la creatividad, libertad de expresión y una gran fuerza personal.

Para el otro grupo, su inteligencia es más práctica. Es decir, tratan de hallar la mejor relación entre su esfuerzo y las demandas de la sociedad.

Luchar contra el sistema vs. crear nuevos sistemas

Gracias a Internet, los Millennials han logrado unirse y crear comunidades para luchar contra las cosas del sistema que no les gustan. En cambio, los Centennials optan por innovar y crear sus propios sistemas.

¿En qué se parecen lo Milennials y Centennials?

Tantos unos como otros se alejan de los convencionalismos de sus padres. El haber crecido en un entorno con fuerte arraigo tecnológico ha permitido que ambas generaciones opten por una flexibilidad laboral que les dé la posibilidad de trabajar desde cualquier lugar y a cualquier hora.

Además valoran una comunicación constante y de forma más inmediata e informal.