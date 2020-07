El gerente Regional de Arequipa, Christian Nova Palomino, recomendó dióxido de cloro para evitar el contagio del coronavirus. Hizo la sugerencia a pesar de que esta sustancia es dañina para la salud. Este jueves 23 de julio, admitió que este producto no tiene respaldo científico tras discutir con el doctor Elmer Huerta.

“Yo he contado mi experiencia, pero no he justificado el uso, porque no tiene respaldo científico. (...) A la población le digo que el dióxido de cloro no lo adquieran, no lo tomen porque tienen complicaciones”, indicó el titular del sector salud en la región en RPP.

En ese sentido, el funcionario aseguró que tanto sus palabras como las del Gobernador de Arequipa fueron malinterpretadas. Según indicó, ambos solicitaban una prueba científica que respalde si el dióxido de cloro debe o no usarse.

“No ha sido intención de nosotros, en ningún momento hemos dicho tomen dióxido de cloro. Tal vez se ha malinterpretado (...) Hemos hecho referencia de que existe este producto, tal vez el Gobernador no ha sido específico, y que las entidades científicas lo analicen”, mencionó.

Tras estas afirmaciones, el doctor Elmer Huerta se mostró enfático y aseguró que ya está comprobado las fatales consecuencias que este producto puede generar en el ser humano.

“Usted es médico y sabe que ese producto no tiene estudios demostrados, no sirve para curar nada. ¿Por qué ustedes quieren explorar algo que ya está demostrado que no sirve? (...) No entiende usted, con todo respeto, que su labor más bien debería estar en orientar a la población y decirles que este producto no sirve. Entienda que ya está demostrado que este producto (dióxido de cloro) es tóxico”, comentó el especialista.

PUEDES VER Ministerio de Salud no avala el dióxido de cloro, advierte Pilar Mazzetti

Por otro lado, Huerta criticó duramente al representante de la región de Arequipa, quien pidió que el Congreso apruebe la distribución de este peligroso compuesto químico.

“Dígale a su Gobernador, al señor Cáceres que decía que el Gobierno debería traer dióxido de cloro igual que en Bolivia, ese país está teniendo cadáveres en la calle. ¿Eso es lo que quiere este Gobernador de Arequipa para el Perú? Eso no está bien?

Cabe mencionar que la ministra de salud, Pilar Mazzetti, advirtió que el Ministerio de Salud no avala el dióxido de cloro.