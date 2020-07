Una vivienda que funcionaba como laboratorio de medicina natural en San Juan de Lurigancho fue intervenida por agentes de la Policía Nacional y personal de Fiscalización de la municipalidad del distrito. Allí, se elaboraban supuestas sustancias que combatían los síntomas del coronavirus.

El trabajo de la División de Delitos de Alta Complejidad de la PNP (Diviac) permitió llegar hasta este ambiente, que contaba con implementos como embotelladoras, ollas a presión y tenían listos los envases para preparar los productos a base de hierbas como menta y ecualipto en condiciones insalubres.

PUEDES VER Más de 600 serenos en cuarentena por la COVID-19

Según América Noticias, en total, casi dos toneladas de botellas debidamente etiquetadas y que estaban listas para su comercialización en mercados y negocios del distrito fueron incautadas. La Policía afirmó que estas también eran exportadas a países como Bolivia y Chile, y que su precio era de seis soles.

Incluso, los brebajes eran publicitados en catálogos como tratamiento alternativo a la enfermedad gracias a que entre sus ingredientes se encontraban el limón y el kión, y estaban dirigidos especialmente a personas que no podían costear los medicamentos necesarios para combatir la COVID-19.

PUEDES VER Detienen a bachiller que atendía de forma ilegal a pacientes COVID-19 en clínica Jesús del Norte

Cuatro personas que serían miembros de una misma familia fueron detenidas. Afirmaron que laboraban en el lugar como trabajadores de limpieza o repartidores de la mercadería. Igualmente, fueron derivados a la dependencia policial para brindar sus declaraciones.

Hasta el lugar también se hizo presente el alcalde de SJL, Alex Gonzáles, quien criticó a los responsables por “atentar contra la vida” de los miles de ciudadanos que pasan por una condición económica difícil y que prefieren comprar una medicina alternativa “que no es”.

PUEDES VER Magdalena: intervienen laboratorio que mantenía pruebas de coronavirus nuevas y usadas en un mismo espacio

Personal de fiscalización del distrito clausuró definitivamente el ambiente por no contar con permiso ni registro sanitario. Por su parte, la Policía pidió a los ciudadanos no creer en falsa publicidad sobre tratamientos naturales alternativos a la medicina que prometen curar el coronavirus, ya que esto no ha sido comprobado.

Newsletter COVID-19 en Perú de La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.