Minsa asumirá gestión tras colapso en Arequipa

Tras el colapso de los hospitales, las demandas del gremio médico y el abandono a los pacientes, el Gobierno central ha anunciado que el Ministerio de Salud (Minsa) asumirá la gestión de acciones en Arequipa, labor que encabeza hoy el polémico gobernador regional Elmer Cáceres Llica, en el marco de la descentralización.

Para ello, según el presidente Martín Vizcarra, se ha aprobado el Decreto de Urgencia N° 086-2020, que da luz verde a una serie de medidas extraordinarias en materia económica y financiera. Todo esto permitirá la intervención del Minsa, como Autoridad Nacional de Salud, para mitigar la crisis producto del incremento de contagios por la COVID-19 en esta región que ya reporta más de 36 mil casos y 785 muertes confirmadas, de acuerdo con su sala situacional.

“Cuando se dice que vamos a intervenir no quiere decir que vamos a reemplazar. Vamos a darle un poco de orden y dirección que faltaba en un sector tan crítico como salud y vamos a mostrar mejoras. Y así como allá, en todas las regiones del país seguiremos haciendo esfuerzos”, refirió ayer durante su mensaje a la nación. Añadió que esta norma cuenta con el sustento requerido y la aprobación del Consejo de Ministros.

Esta medida que, refiere el mandatario, busca gerenciar de manera adecuada a la región Arequipa surge ante las grandes deficiencias en la respuesta a la emergencia sanitaria por parte del gobierno regional. Esto fue denunciado por los gremios de médicos, enfermeras y administrativos en el Hospital COVID-19 Honorio Delgado el último domingo.

Según el Minsa, además, se envió a la región más de 110 mil pruebas, 440 mil 397 medicamentos (hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina) y más de un millón de Equipos de Protección Personal (EPP), pero dichos insumos nunca llegaron al nosocomio. “El presidente del cuerpo médico del Honorio Delgado (Eloy Soto) me dijo que no les llegaba nada, estaban desatendidos. Incluso tenían que recurrir a donaciones para tener EPP. Las condiciones del hospital no eran adecuadas”, dijo Vizcarra.

Por su parte, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, señaló que esta transferencia de funciones no busca la “vulneración de la capacidad de la región, sino complementarla”. “No podemos demorarnos en tomar decisiones si esto implica vidas. Cuando en una región tenemos la posibilidad de dar apoyo técnico, lo damos. Sin embargo, cuando no vemos que las decisiones que se han acordado se implementen, es importante que se solicite la transferencia de la función de salud. Esperamos que en dos o tres semanas se estabilice la región”.

En la víspera, cuando ya se había adelantado que el Gobierno central evaluaba esta medida, una misión liderada por la exministra de Salud Zulema Tomás y la jefa de EsSalud, Fiorella Molinelli, se instaló en la Ciudad Blanca. Y ayer, tras el anuncio, el Ejecutivo indicó que con este equipo se buscará “revertir en el más breve plazo la situación de esta región”.

“No van a manejar”

Mientras el presidente Vizcarra adelantaba solo una parte del contenido del decreto de urgencia, el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, también ofrecía una conferencia en la cual señaló que esta intervención es “de acompañamiento, de asistencia y de recursos”. Es más, trató de pintar una realidad distinta a la que acontece.

“No van a manejar. Nosotros tenemos que enseñarles a ellos. Está demostrado que nosotros hemos manejado bien. Vamos a trabajar con ellos. Bienvenida su asistencia, logística y lo que están haciendo. No nos oponemos, pero seguirá siendo el gobierno regional el que va a trabajar en cualquier trinchera para apoyar y combatir la COVID-19″, dijo el funcionario, quien ha sido denunciado por el Colegio de Abogados de la región por los delitos de homicidio simple, ex- posición de persona al peligro y omisión de actos funcionales.

En esa misma línea, el gerente de presupuesto del Gore Arequipa, Javier Rospigliosi, dijo que el decreto ha sido coordinado con ellos y tiene como base la Ley N° 30895 que fortalece la función rectora del Minsa. “Lo que necesitamos son recursos financieros para subvencionar hasta diciembre la lucha contra la crisis. Esa es la real dimensión de la intervención”, puntualizó.

Sin embargo, para el abogado constitucionalista Omar Cairo, a través de este decreto de urgencia, la conducción de salud en Arequipa pasa al Gobierno nacional y el regional podría colaborar en ello sin que represente una perturbación en el manejo. “El Gobierno nacional puede tomar acciones de manera transitoria hasta que pase la emergencia. No quiere decir que tomará control de la salud en todos los casos. Es importante advertir que esto no es un retroceso en la descentralización, sino que se da en el marco de un estado unitario ante una situación de emergencia y manejo deficiente de la región”.

En relación a la posibilidad de intervenir en el sistema de salud en otras regiones, el presidente Martín Vizcarra dijo que “en algunas puede resultar mucho más complejo”. “No podemos tomar decisiones generales para situaciones particulares. Cada región es diferente”.

Peligroso pedido

Algo que generó preocupación fue el polémico pedido del gobernador Elmer Cáceres Llica, quien, pese a los riesgos advertidos por el Minsa, solicitó al Congreso una ley que permita el uso del dióxido de cloro en el tratamiento contra la COVID-19.

Esto, incluso, fue respaldado por el nuevo gerente regional de Salud de Arequipa, Christian Nova, quien reconoció que no existe un sustento científico, pero dijo que después de consumir el compuesto químico se siente “fortalecido”. “¿Si tenemos algo, entre comillas, que puede funcionar, por qué no podemos ponerlo en práctica?”, afirmó sin reparos.

Disculpas tras la muerte del esposo de Celia

Luego de que falleciera a la espera de una atención adecuada el esposo de Celia Capira, la mujer que corrió tras la comitiva presidencial el último domingo en Arequipa, el presidente Vizcarra ofreció disculpas por no haberla escuchado y le expresó sus condolencias. “No escuché el domingo a la señora Celia... No me di cuenta ante el caos y el tumulto. A nosotros nos duele como propia la muerte de todas las personas que han sufrido la COVID-19”, dijo antes de concluir su mensaje.

También se refirió al reciente deceso de Mario Romero, conocido como el ‘Ángel del oxígeno’ de San Juan de Miraflores. “Un ejemplo de civismo que todos felicitamos y decimos ¿cómo no somos así todos los peruanos?”, manifestó.

