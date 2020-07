En el Perú hay más de 245.000 personas que han superado el coronavirus y han sido dadas de alta. Sin embargo, pese a superar la enfermedad, es fundamental tener una buena alimentación. Según Antonio Castillo Carrera, decano nacional del Colegio de Nutricionistas del Perú, a pesar de vencer la batalla contra la COVID-19, debemos seguir fortaleciendo nuestro sistema inmunológico.

“Para alimentarse de forma adecuada hay que saber elegir los alimentos, incluyendo siempre macronutrientes como proteínas, básicamente de origen animal: carne de res, pollo, pescado, huevo, lácteos, vísceras. Se deben incluir verduras y por lo menos dos raciones de frutas en el día, en el almuerzo y cena. Ellas proporcionan vitaminas y minerales que fortalecen el sistema inmunológico”, indicó para la agencia Andina.

En ese sentido, recomendó consumir leche o yogur bajos en grasa, así como jugos variados, en los que se incluya una dosis importante de vitamina C.

“Esta es una vitamina muy importante que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Es un gran antioxidante, previene los resfríos. No olvidar que la vitamina C es muy volátil, se evapora rápidamente. De igual manera, es muy sensible a la luz. Si se va a preparar un jugo de papaya o naranja debe tomarse allí mismo cuando se prepara. De lo contrario, podría optarse por comerla en su presentación natural”, aconsejó el especialista.

En caso la persona hubiese tenido complicaciones graves, posiblemente, tenga problemas para alimentarse. Sugiere consumir los alimentos en formas de puré o mazamorras.

“Es muy importante no forzar a las personas a comer, pero si tiene la disposición a hacerlo hay que buscar alimentos de consistencia blanda, tipo puré, papillas o sopas que pueden procesar de mejor manera. No olvidar que la garganta se ha visto afectada y no va a poder pasar los alimentos como antes, al menos por un tiempo”, señaló el experto.

Calidad vs. cantidad

Para el nutricionista es importante consumir las cantidades correctas de macronutrientes (proteínas, carbohidratos, grasas). Según explicó, el platillo debe estar conformado por alimentos de origen animal (no exceder el tamaño de la palma de la mano. ), carbohidratos, legumbres, verduras y/o cereales. Asimismo, aconsejó una buena hidratación.

Castillo Carrera recomendó reemplazar el arroz cada vez que se pueda por otras guarniciones que también aportan energía como la yuca, el camote, la papa, el trigo o la quinua.

Por otro lado, el especialista enfatizó que alimentarse bien no implica un derroche de dinero.

“Si hablamos de calidad estamos hablando de calidad nutricional. Si quiero proteínas de alta calidad de origen animal siempre pensamos en pescado, pollo y carne, pero esas mismas proteínas las podemos encontrar en opciones más económicas en las vísceras como la sangrecita, el hígado, el bazo, las mollejas, los riñones, que tienen una gran cantidad de hierro”, comentó.