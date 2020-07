Mazzetti pide a gobernador de Arequipa “tener la gentileza” de conversar con Zulema Tomás”

El Ministerio de Salud asumirá la gestión de acciones en Arequipa, a fin de mitigar la crisis sanitaria producida por la COVID-19. En esa línea, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, espera que el gobernador regional, Elmer Cáceres, se comunique con Zulema Tomás, comisionada para la intervención del sistema de salud en la región.

“Tanto la doctora Zulema Tomás, que es nuestra comisionada para esta intervención, como la doctora Fiorella Molinelli están trabajando juntas para que todos los subsistemas puedan avanzar. Esperemos que en el curso de estos días, entre hoy y mañana, el gobernador regional tenga la gentileza de conversar con la doctora Zulema Tomás”, indicó para América TV.

Asimismo, sobre las declaraciones del funcionario, quien afirmó que “es una intervención de acompañamiento, de asistencia y de recursos”, Mazzetti señaló que todo apoyo es bienvenido.

“En buena hora si un gobernador regional se pone al pie de las autoridades de salud cuando hay algo de conflicto para reencausar la dirección de la salud en su región, es bienvenido, todos aquí sumamos, nadie resta”, agregó.

Por su parte, la jefa de EsSalud, Fiorella Molinelli confirmó que hasta el momento no existe comunicación directa con Cáceres.

“Ayer, con la doctora Tomás, se realizó una reunión; sin embargo, cuando llegó acompañada de personal de salud a las instalaciones - se disculpó el Gobernador Regional- lamentablemente no se le pudo atender, pero nosotros seguimos trabajando porque lo más importante es el paciente”, indicó.

Cáceres pide aprobar uso del dióxido de cloro

El gobernador de esta región, Elmer Cáceres Llica, pedió al Congreso de la República que apruebe una norma para repartir de dióxido de cloro a la población.

“Cierto que no lo permite la ley, pero me gustaría repartir dióxido de cloro, pero seguro me harían una denuncia”, dijo Elmer Cáceres Llica con relación a la solución desinfectante cuyo uso no tiene base científica y podría provocar graves daños a la salud de la población.