Ciro Maguiña: “Se puede hacer cuarentena, sí, pero focalizada”

El infectólogo Ciro Maguiña expresó en diario La República que volver una cuarentena no sería necesario y que debería aplicarse de manera focalizada en lugares donde aún el virus Sars-Cov-2 persiste con fuerza. A 20 días del reinicio de algunas actividades correspondientes a la fase 3, Perú ha incrementado su número de infectados por coronavirus en varias regiones.

“No. La cuarentena que hicimos fracasó en las últimas semanas. Así que nosotros como Colegio Médico proponemos la cuarentena focalizada y los cercos perimétricos. Se ha hecho en San Borja y en otros distritos. No digo que en todo Lima, sino en ciertos sectores”, señaló. Agregó que imponer a las personas a una cuarentena o toque de queda total no funcionaría.

Además, el vicedecano del CMP precisó que están en contra de que los bares y discotecas vuelvan este año cuando aún estamos en medio de la pandemia. “Esto es un tema absurdo. Es la exposición al máximo. Licores y bares absolutamente prohibidos hasta enero o febrero. Sería un grave error pensar en ello para la economía. Los restaurantes sí, en la medida, que si es importante, se puede poner la bioseguridad”, dijo.

El especialista explicó que en los bares, “la gente va a tomar y se quita las máscaras”; por ello, lo calificó de un “error grave” esta decisión. “Hacer otro foco de infección sería otro incendio. Nos oponemos totalmente”, precisó. Por último, acerca del subregistro expresado por el Gobierno peruano, informó que aún falta el análisis completo de la situación.

“Cuando se hace estadística, las pruebas moleculares y rápidas no arrojan al 100 %, y lo que se utiliza es el criterio clínico. Hay gente que se ha muerto buscando la prueba, muchos han fallecido en sus domicilios y al no tener dinero, han enterrado a sus fallecidos cerca, sin conocer si murió de COVID”, detalló. Afirmó que “hay muchos más muertes que aún no han sido procesadas”.

