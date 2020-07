5.000 colegios privados no reabrirían en 2021

Edgardo Palomino, coordinador nacional de Colegios Privados del Perú, afirmó que 250.000 alumnos se quedarían sin un colegio donde estudiar, pues 5.000 instituciones particulares no reabrirían en 2021.

En lo que va del año, ya cerraron 2.000 colegios aproximadamente. En estos se educaban cerca de 10.000 menores.

PUEDES VER Unicef entrega kits escolares a estudiantes en situación de pobreza en Lima Norte

“A eso se suman 3.000 colegios más que están a punto de cerrar o que culminarían este año entre comillas presionados por no poder cerrar porque la norma no te permite cerrar salvo que te quedes sin alumnos. Estos 3.000 colegios culminarían el año y ya no reabrirían en 2021”, explicó en RPP Noticias.

Es decir, son 5.000 colegios los que no volverían a ofrecer sus servicios en 2021. Si cada uno alberga 50, serían 250.000 los perjudicados.

“Hay que recordar que la educación privada en el país está compuesta principalmente por colegios pequeños. 9.000 colegios tienen menos de 31 alumnos. Entonces, estos 250.000 alumnos no podrían regresar a los colegios que ya no van a reabrir”, añadió.

Sobre el rendimiento académico de los estudiantes durante la pandemia, Palomino comunicó que los resultados son buenos.

Recordemos que en abril el Ministerio de Educación comunicó a los colegios las pautas que deberán seguir para evaluar a los estudiantes.

“Toda innovación tiene una curva de aprendizaje. Los resultados son que nuestros alumnos están aprendiendo utilizando las herramientas tecnológicas para cumplir con los aprendizajes programados este año”, comentó.