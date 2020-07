Los principales laboratorios de Reino Unido, Estados Unidos y China han dado a conocer que sus prototipos de vacunas han demostrado buenos resultados durante el primer ensayo con humanos. Ante la alentadora noticia, el presidente Martín Vizcarra señaló que la formula contra el coronavirus no estaría lista antes de fin de año.

“Satisfacción por los avances que están teniendo la vacuna contra el virus. Básicamente vienen de tres potencias en tecnología en la ciencia, está Reino Unido, China y Estados Unidos. Nos dan a entender que están avanzando la vacuna tan ansiada para que la ciudadanía tenga inmunidad respeto al COVID-19. Pero, si bien los avances son satisfactorios y alentadores, hay que ser totalmente sinceros, no vienen en el corto plazo. Algunos creen que porque entran a la fase tres de la fórmula, que la vamos a tener en dos o tres meses. No, los felicitamos por el gran avance que está haciendo la ciencia a nivel mundial, pero la vacuna no la vamos a tener antes de fin de año”, señaló el jefe de Estado en conferencia de prensa.

En ese sentido, enfatizó que por el momento solo tenemos tres maneras de combatir con el virus: el lavado de manos, distanciamiento social y el uso de mascarillas.

“Es imposible que tengamos, con todos los protocolos que deba tener una vacuna, antes de fin de año. Así que la vacuna es una solución para el mediano plazo. Para el corto plazo, la única forma de protegerse contra el virus es la responsabilidad de todos nosotros”, indicó Vizcarra.

Cabe mencionar que, desde el 1 de julio, el tránsito de personas es libre, a excepción de siete regiones (Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Áncash) debido a que estos lugares tienen una alta tasa de crecimiento de casos positivos de COVID-19. Tras esta medida, algunos especialistas aseguran que el número de infectados podría aumentar considerablemente en los próximos días. Mientras que otros expertos aseguran que ya venimos atravesando la segunda ola de contagio.

