Un grupo de 80 peruanos pide cruzar la frontera para ingresar a Chile [VIDEO]  

Tacna. El peruano Cristian Velasquez Rangel (38) llegó a Perú procedente de Chile el 13 de marzo para visitar a su familia en Piura, dos días después se ordenó el cierre de la frontera por la pandemia de la COVID-19. Ahora quiere volver al vecino país junto a su esposa e hijo, pero no hay traslados humanitarios para él y otros que están en su situación.

La mañana de este miércoles, alrededor de 80 peruanos llegaron al control fronterizo de Santa Rosa pidiendo poder volver a Chile, donde tienen muchos años de residencia y una vida hecha. Velasquez, por ejemplo, labora en la región Antofagasta en una empresa minera.

“Aquí no tenemos trabajo. Llevo 4 meses en el Perú, ya no hay dinero para seguir subsistiendo. No podemos pagar hospedajes y no hay oportunidades de trabajo. Necesitamos volver con nuestras familias.”, declaró Velasquez.

Por el otro lado de la frontera, la Cancillería inició la movilización de más de 1200 peruanos que quieren regresar al Perú, desde Chile. Velasquez espera que se les pueda dar la oportunidad de pasar la frontera aprovechando estos traslados humanitarios. Están dispuestos a dormir en el descampado de la zona hasta ser escuchados.

“Hemos ido al consulado chileno y nos dicen que ellos no pueden ayudarnos, que vayamos a la Oficina de Relaciones Exteriores de Perú. Vamos a esa oficina y nos dicen que no pueden ayudarnos. Estamos en el aire, sin saber qué hacer para estar otra vez con nuestros hogares”, concluyó Velasquez.