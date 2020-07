Tumbes: brindan detalles sobre el extraño fenómeno que iluminó el cielo

Tumbes. El día lunes a las 5:16 de la mañana se produjo un leve sismo de 3.7 de magnitud con epicentro a 33 km de Zorritos, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Precisamente, minutos después, un extraño fenómeno iluminó el cielo de la ciudad y dejó muchas preguntas sobre qué es lo que exactamente sucedió.

Según la institución este extraño hecho no guarda relación con la caída de un meteorito, como se intuyó en un inicio. “Alrededor de las 5:30 a.m. las ciudades de Tumbes y Zorritos han sido sorprendidas por una luminiscencia y estruendo, cuyo origen aún no se determina, pero tampoco se le puede asociar a la caída de un meteorito porque hasta el momento no existe tal evidencia”, explican.

PUEDES VER Tumbes: pobladores encuentran ballena varada y tratan de devolverla al mar

En este mismo comunicado, el IGP resalta que los meteoritos no generan un evento sísmico, sino que “al atravesar la atmósfera generan intensas ondas de sonido que pueden ser detectados por los equipos sísmicos, e incluso dan la impresión de movimientos de suelo”.

Asimismo, la estación sísmica “registró una señal que podría corresponder a una impulsión”. La institución afirma que está realizando los estudios respectivos para confirmar el origen del mismo. Este otro fenómeno no guarda relación con el sismo de las 5:16 a.m., pues son procesos diferentes.

PUEDES VER Extraño fenómeno iluminó cielo en la región de Tumbes [VIDEO]

Algunos ciudadanos aseguraron que vieron un cuerpo luminoso. Al respecto, el jefe de la Oficina Desconcentrada del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). Abraham Rodríguez Puell, refirió que reportó el suceso ante el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, pero tampoco recibió respuesta.