La Reserva Nacional de Paracas (RNP) se encuentra en controversia a raíz del proyecto de la empresa Terminal Portuario de Paracas (TPP), la cual trabaja como concesionaria en el Terminal Portuario General San Martín -Pisco y busca construir un muelle de minerales en la zona de amortiguamiento en la primera área marina protegida en el país.

Frente a esta coyuntura, es importante saber qué es la RNP, por qué es importante cuidar su biodiversidad y qué animales del ecosistema marino y costero se encuentran en peligro de extinción.

La RNP comprende una extensión de 335.000 hectáreas, de las cuales el 35 % pertenecen a tierra firme e islas mientras que el 65 % a las aguas marinas, según el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp). Y es una de la Áreas Naturales Protegidas (ANP) representativas del ecosistema costero que fue creada el 25 de septiembre del año 1975 a través del Decreto Supremo N°1281-AG.

Alberga una gran diversidad biológica, cerca de 216 especies de aves, 36 de mamíferos, 10 de reptiles, 168 de peces y un gran número de invertebrados que son parte inicial de la cadena trófica. Se encuentran el flamenco o parihuana, el pingüino de Humboldt, el potoyunco, el zarcillo y eventualmente el cóndor andino, los lobos marinos finos, los lobos marinos chuscos, el gato marino o nutria, la ballena jorobada, el bufeo y el delfín oscuro.

En diálogo con La República, Fiorella Herrera, activista ambiental y CEO de We can be heroes, explicó que este proyecto del TPP atenta contra el ecosistema y el patrimonio cultural de la reserva. El gecko de Paracas es uno de los animales costeros en peligro de extinción y que se halla en la zona de influencia del proyecto. A esto se le suma el pingüino de Humboldt que es otra especie amenazada, junto a las tortugas marinas, el gaviotín peruano, la chuita, entre otros que se hallan también vulnerables en la reserva.

”El Estudio de Impacto Ambiental de la empresa no ha presentado un mapa de zonas vulnerables, que incluye los hábitat críticos”, declaró agregando además que el proyecto interfiere con la zona de anidamiento del gaviotín peruano. El transporte y almacén de minerales podría generar la merma de partículas tóxicas muy diminutas (17 veces más fina que la arena) que penetrarían las hojas de las palmeras, las membranas de los huevos de los flamencos, las conchas de abanico, entre otras especies.

La Reserva de Paracas es el principal banco de cultivo de conchas de abanico que es un alimento de consumo de los seres humanos. Si estas se encuentran contaminadas podrían generar un daño irreversible a la salud de las personas, según Fiorella Herrera.

Paracas conforma la lista de humedales de importancia por la Convención de Ramsar, acuerdo internacional que promueve la conservación y el uso racional de los humedales, siendo, además, el único tratado mundial que se centra en un único ecosistema. “El aspecto ambiental no se toma en cuenta como un tema transversal en las políticas públicas de nuestro país (...) No hay un ente fiscalizador en esta materia”, criticó la CEO de We can be heroes.

Por otra parte, la Reserva Nacional de Paracas (RNP) constituye una fuente de ingresos económicos debido a la actividad turística, la cual fortalece todo el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sinanpe). Asimismo, contempla cerca de 100 sitios arqueológicos y presenta una escasa vegetación con algunas porciones de lomas costeras en las partes más altas de los cerros formadas a causa de la humedad.