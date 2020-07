Piden a Sunedu priorizar evaluación de licenciamiento de la UNPRG

Más de 15 mil estudiantes resultan afectados dado que a la fecha la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) continúa sin pronunciarse sobre el proceso de licenciamiento institucional de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG). Ante este escenario, el congresista Rolando Campos Villalobos invocó a todas las organizaciones, autoridades, gremios, iglesia y sociedad civil en su conjunto a apoyar y defender la primera casa de estudios de Lambayeque.

En disposición de la norma que establece el proceso de licenciamiento conforme a la Ley n.° 30320, la UNPRG presentó un Plan de Adecuación (PDA) con la finalidad de levantar las observaciones señaladas para dar cumplimiento a las condiciones básicas de calidad en favor de sus educandos y con ello avanzar hacia la mejora continua de la educación en el sistema universitario. Sin embargo, es imperativo que la Sunedu realice a la brevedad una evaluación y revisión justa de la documentación entregada a fin de que la universidad culmine su proceso de licenciamiento.

“Es obligación del Estado proteger y preservar la educación por lo que solicito a la Sunedu que de manera rápida, sensata y justa evalúe toda la documentación presentada y le otorgue a la UNPRG las mismas oportunidades dadas a las otras universidades para el logro de su licenciamiento. Entiendo que por la pandemia hubo retraso en la administración de la Sunedu pero no puede seguir pasando más tiempo sin pronunciarse. No se puede detener la educación superior gratuita a una región en donde no existe otra universidad con las mismas características”, precisó.

“Nuestra casa de estudios es la única universidad pública de Lambayeque con 50 años de creación, prestigio, exigencia y trayectoria al servicio de la educación superior donde ingresan y egresan los mejores alumnos para convertirse en los profesionales competentes que contribuyen al desarrollo del país. Muchos de los universitarios han obtenido los primeros puestos en la parte académica y de investigación tanto a nivel nacional e internacional”, señaló.

Producción de Ivermetina

Indicó que la UNPRG es una de las pocas universidades que viene aportando soluciones frente a la pandemia como es la producción de mil dosis diarias en gotas de 10 ml de Ivermectina para el tratamiento de pacientes con COVID-19, distribuidas de forma gratuita por la Gerencia Regional de Salud (Geresa).

Finalmente, la UNPRG ejecutó actividades de mantenimiento, mejoras en infraestructura, adquisición de equipos; así como, materiales e insumos para fortalecer las actividades de enseñanza aprendizaje e investigación, relacionado a los laboratorios y talleres, adquisición de material bibliográfico especializado, software anti-plagio con acceso a todos los docentes de pregrado y posgrado entre otras actividades.